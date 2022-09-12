5款入門級菲林相機推介　Canon、Kodak、Konica簡易拍出懷舊feel

隨著科技日新月異，手機功能越來越豐富，有些手機型號甚至可以拍出媲美電影大片效果的微電影。然而，即使相機功能日漸強大，拍出的效果依舊無法完全取代「底片相機」；除了隨光線環境、不同底片效果所影響的相片成像，因為底片相機通常無法刪除重拍，對於想練習構圖能力很適合；而旁軸機型所拍出的照片也可能與我們從觀景窗看到的景色不全然相同，拍完後還需要經過沖洗才能看到照片是否拍成功，而滿懷期待又充滿未知的等待時間迫使我們在腳繁忙的現代必須靜下心等待，這種體驗與 Photoshop 無法模仿的照片成像，讓式微的底片相機風潮得以延續，且吸引老靈魂們入坑。



為了吸引不同需求的人們朝聖，底片相機種類越來越多，在購買前不妨先問問自己為了什麼而拍，這將有助於新手們較快找到適合自己的底片相機。例如：是為了當一日底片相機迷來體驗復古潮下用底片相機拍照的感覺，或者打算買一台好上手又能用較長時間的款式？是要輕便適合日常街拍使用，又或不在乎重量而需要較多功能？對於底片相機功能，需要自動對焦、不必手動過片、是否內建測光錶、能自動變焦 ⋯⋯ 等，都是可以事先想好的選購方向。

適合新手的5款菲林相機推薦，內含實拍效果供參考~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

Kodak M35

對新手而言，在沒有太多預算、對底片相機操作上還沒有研究的情況下，Kodak M35 不僅價格親民、顏色可愛，因為是傻瓜相機，所以只要找對光線及與被拍物件的合適距離，就能拍出好看的照片！平時當配件攜帶也能讓整體造型更有層次。

Lomo Action Sampler

若喜歡造型較特別的底片相機，這款 LOMO 的四格機外觀可愛像玩具，不僅價格親民，攜帶也輕巧方便，所需底片用常見的 35 mm 底片即可；特別的是能將一秒內的事物分成四格，透過四格的組合讓照片更加有意思，連熱愛拍照的 Winner 忙內隊長姜昇潤都被這台的魅力所吸引！

同場加映：輕便相機｜選購相機需要注意這3點 內附5部高畫質輕便相機推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

Konica 現場監督

問起高 CP 的傻瓜相機，肯定會有很多人推薦現場監督系列的底片相機！這系列是 Konica 設計給工地使用，因此在耐摔、防水、防沙上都有一定的品質，若不小心手滑掉入水坑也能安然無恙；也因為為了工地設計，所以外型上帶有粗獷感；而功能在日常紀錄上很夠用，加上有強大的閃光燈、廣角定焦鏡頭 ⋯⋯ 等功能，拍出的效果會比其他傻瓜相機更好，而 35 WB 機型也比同系列的款式更省電。

Konica C35

雖然 Konica C35 是金屬機身，但卻意外的輕巧好攜帶，不過缺點則是撞到容易有凹痕，使用上要小心一些。這款的 Hexanon 鏡頭搭載 38 mm 焦段，只要做好想要的構圖，對焦後按下快門即可，使用上十分方便；而發色偏淡，因此很適合搭配各種底片使用。此外，即便沒電了，光圈維持在 f/2.8 、快門速度也還有 1/30 秒可使用！

同場加映：嚴選14款防水機能斜背包 WTAPS、SUPREME打造山系、City Boy風格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

Canon AE-1

這款單眼反光鏡底片相機對於擔心照片拍出來會一片漆黑的新手來說較友善，因為精準的測光，使照片成像的真實亮、暗與肉眼看到的高度相似，另外，當捕捉畫面時遇到光線不足，或者過曝時，都會發出警告，讓照片的成功率大為提升，無論戶外或室內使用都很適合；以價格來說也算實惠。

Dappei 結語：

在底片相機的挑選上，除了單機的價格，從適用的底片好不好找、鏡頭維修費用到沖洗 ⋯⋯ 等，都應列入預算考量，畢竟玩底片機就是個大坑啊！經由以上 5 款適合新手入門的機型推薦，希望能帶給各位文青、老靈魂們一些幫助，讓更多人能享受底片相機的樂趣。



延伸閱讀：

生活枯燥乏味了嗎？復古風正夯，新手必看的「底片相機」入門推薦、購買注意事項

韓國「half half 菲林相機」超夯！數位相片永遠取代不了底片帶來的溫度與療癒

原文：燃燒你的老靈魂，適合新手的 5 款「底片相機」推薦，Kodak、Lomo、Konica ⋯ 陪你紀錄美好日常

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】