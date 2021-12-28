日牌Human Made源於知名BAPE創辦人NIGO　4件事拆解品牌獨特定位

風格微妙的美式日潮、元老級潮流人 Nigo 的「新作」，聯名跨足精品品牌、餐飲、生活雜貨，甚至還是快餐店肯德基 KFC 的合作夥伴，Human Made 的各個方面都展示了它獨樹一格的營運理念以及品牌定位。創立於 2010 年，Human Made 在主理人Nigo 將個人品牌 Bape 賣給 I.T 集團的同年誕生。如果說 Bape 是 Nigo 耗費 20 餘年打造出的潮流品牌，那 Human Made 則是主理人風格的下一個篇章，今天就讓我們來聊聊關於 Human Made 你該知道的 4 件事情！

文：Polo Cheng、Amber Chiu（GQ Taiwan）



NIGO 是誰？

出生於日本群馬縣前橋市，Nigo（本名 Tomoaki Nagao）是日本傳說級潮流品牌 A Bathing Ape 的創始人，也是日系美式品牌 Human Made 的主理人。活躍於 90、00 年代裏原宿，Nigo 是改變了世界對於日本潮流認知的關鍵人物。

Nigo 繼創辦 Bape 後再下一城打造的日系美式品牌 Human Made 有哪些特別故事？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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以日本潮流教父 Hiroshi Fujiwara 為師、Undercover 主理人 Jun Takahashi 為友，Nigo 的存在注定要在原宿掀起一場時尚革命。A Bathing Ape 在 1993 年由 Nigo 與平面設計師 Sk8things 共同創立，其品牌當年採用的營銷手法特意強調「獨佔性」，把產量調控在需求的十分之一，並由此提高品牌價值，這是一種顛覆性的商業策略。隨著接下來幾年產品的不斷推新以及國內外的各大饒舌歌手、藝人不斷上身帶貨，Bape 店裡的大排長龍也逐漸成為了常態。

不過好景不常，原以為勢不可擋的 Bape 在 2010 年竟驚傳因多年來營業方面虧損，將以 280萬美元的低價賣給 I.T 集團。同年，Nigo 也創立了我們這次文章的主角，Human Made，主打更加私人的風格以及小規模的營業模式。

Human Made 的風格來源

Human Made 雖因來自日本所以常被歸類為日系品牌，但事實上它的風格強烈偏向美式潮流。主理人 Nigo 曾表示在設計上他最常參考 20 世紀的美式潮流，並且其中特別中意的是 50 年代的美式風格，這也解釋了為什麼棒球外套、大學Tee、牛仔外套、皆能成為 Human Made catalog 裡的常客。

Nigo 和美式文化的淵源可以追溯回他的童年。因為父母工作繁忙，再加上家裡沒有兄弟姊妹，Nigo小時候的消磨時間工具就是美式娛樂。所以說無論是在 Bape 或是今天的 Human Made 裡，我們都多少能看到一些美國電影、音樂等娛樂文化的影子。

Nigo 除了品牌主理人的身分外，還是一位十分厲害的收藏家。在他玲琅滿目的收藏品中有一專區屬於美式潮流，裡面擺滿多件博物館級 Levi’s 外套以及其他稀有的美式 Vintage，Nigo 也曾在訪問中表示他每次閱覽這些衣服都能找到新的設計靈感。

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炙手可熱的精彩聯名系列

講到 Human Made 就不得不提這個品牌花樣百出的精彩聯名史。八成是因為 Nigo 在業界多年來累積的經驗，Human Made 在聯名方面從來都不手軟，無論是歷史悠久的奢侈品品牌 Louis Vuitton，或是最近熱度爆表的美國潮牌 CPFM（CACTUS PLANT FLEA MARKET），Human Made 都能夠與他們跨刀合作。其中 Human Made x adidas 的系列的規模最大，橫跨超過 5 雙鞋款以及多類服飾配件，它們的合作關係一直持續至今。

當然在與國外大牌合作之餘 Nigo 也不忘要提拔東京的下一代潮流人物，而這個幸運兒正是 Girls Don’t Cry 主理人 Verdy。除了品牌方面的多次的聯名之外，Verdy 也常常在社交平台上分享與 Nigo 的合照。

雖然前面講到了許多 Human Made 與時尚界其他大牌人物的合作，不過相信大家最印象深刻的還是其品牌那些異想天開的聯乘經歷。在 2018 年，Nigo 曾因自己對於美式炸雞的熱愛與快餐店 KFC 展開合作。Human Made 與 KFC 不僅合作推出了一系列服飾產品，更在紐約和東京各上演了一場Human Made x KFC 一日快閃店，這樣的跨界聯名完全走在了時尚的前端，相信就連去年和 McDonalds 聯名的 Travis Scott 都自嘆不如！

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小而精的營運模式

雖然 Nigo 一直到今天依舊是時尚圈的大牌人物，不過 Human Made 的品牌規模並不如當年的 Bape，主理人似乎也無意在品牌現有的基礎上特別去擴展更多的市場。雖然 Human Made 的受眾不小，不過實際品牌店鋪卻屈指可數，就算來到了東京，除了在中目黑的 Human Made Offline Store之外，其餘兩個店鋪都小得幾乎無法一次容納超過 2~3 批顧客。

Human Made 今天的小規模營運絕不是因為主理人能力不足，更不是因為品牌沒有擴大發展的潛力，事實上，Human Made 現在的模樣正非常相似於 Nigo 當年在時尚界的初心。相似於 Bape 當年講求的「獨佔性」，我們可以推測 Nigo 希望與其不斷擴張（相信多少也與 Bape 當年在擴張之後的盈利虧損有關），不如在品牌在有一定知名度的前提下保持中小規模的運營，創造一個能夠走得更遠的品牌。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：美式街頭與日本文化的結合！注入元老級潮流人Nigo的DNA，關於Human Made你該知道的4件事！】