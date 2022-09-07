李寧首間旗艦登陸尖沙咀　前瞻性設計甚有Balenciaga、YEEZY風味

本地零售業尚未回暖，以往很多一線大商場、購物地段，至今仍舊吉舖處處，叫人唏噓。



不過所謂有人喜歡有人愁，正當香港傳統常見時裝大牌依處於水深火熱之際，一個從未正式於香港「插旗」的運動品牌：李寧Li-Ning，卻逆市而行，突然宣告月租200萬落戶廣東道新港中心，叫人大跌眼鏡。



李寧Li-Ning200萬落戶廣東道新港中心。（黃祐樺攝）

一句「ANYTHING IS POSSIBLE」，難免讓人戴有色眼鏡去看它。（黃祐樺攝）

論本地最受零售業受疫情影響的重災區，廣東道新港中心定必榜上有名，自疫情大流行、旅客銳減後，這個昔日時尚購物熱點足以用人去樓空來形容，人流大減不在講，就連I.T集團旗下所有店舖、Burberry及周生生旗艦店等，均先後撤出，一片愁雲慘霧。故今次李寧首間香港旗艦店承接周生生舊址，於商場內開幕，對本地零售業而言都算一件值得鼓舞的事，哪怕高峰時期周生生新港舖月租700萬，而現在李寧月租不過是200萬，大跌70%，但於此時勢下有一個品牌竟願意月花200萬開新舖，李寧都算是很有「吉屎」的了。

的確與YEEZY出品有異曲同工之妙。（李寧Li-Ning）

但留意並非只有Li-Ning會致敬人的，查實Balenciaga都會致敬Li-Ning，數個月前Balenciaga發表新作（上），就被網民發現與Li-Ning舊鞋作F2十分相似。（myfacewheno_o）

當然對於著慣大剔、三間或大N牌波鞋的香港人而言，李寧Li-Ning始終相對陌生，有關這個內地運動品牌印象，可能就只有與大剔牌Logo相若的「波浪形關刀」商標，及向三間牌口號致敬的「ANYTHING IS POSSIBLE」，只能夠說這個內地龍頭運動品牌某些設計元素，的確與Balenciaga、YEEZY出品有異曲同工之妙，但如果因為這樣便全盤否定其潛力，亦著實有欠公允。

Li-Ning一直積極開拓潮流市場，形象上迎來明顯轉變，大家又有何評價？（Li-Ning）

2019年，Li-Ning更曾一度打入紐約時裝周，於當地舉行FW19發佈會。（Li-Ning）

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事實上近年來Li-Ning一直積極開拓潮流市場，形象上迎來明顯轉變，也獲得一定程度正面迴響，日本潮流巨人mita sneakers主理人國井榮之，兩年前早已盛讚過Li-Ning球鞋設計極具前瞻性，很迎合到當代潮流口味。另外在2019年，Li-Ning更曾一度打入紐約時裝周，於當地舉行FW19發佈會，風格主打80年代Old School運動風，畫龍點睛地加入相應機能元素，問心頗有A-COLD-WALL*、Palm Angels、FACETASM的風味，連最強時尚買手網店SSESNE也引入品牌服飾，若果能夠在物料和細節上再下多一點功夫，應更有睇頭。

所以講多無謂，行動最實際，無論閣下對Li-Ning觀感如何，這間快將到來的廣東道旗艦店，都值得大家俾個機會，入去逛一趟。道理就承如去餐廳食飯一樣，無論好食與否，還是食了第一次才下結論吧，何況逛街本身就是免費的，化算得多了。