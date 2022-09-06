Maison Margiela聯乘Reebok運動拖鞋　全橡膠Croafer索價逾8千元

Reebok 與法國時裝品牌 Maison Margiela 繼續釋出全新聯乘鞋款，推出全新鞋型 Reebok Zig CR，今年 5 月雙方便使用同樣搭載 Zig 科技的 Reebok Zig 3D Storm 聯名款，本次則以近期火熱的涼拖鞋樣式打造出全新鞋型，其中黑色款早在上個月就已於時尚名所 Machine-A 登場，而本月再推全白以及黑紅兩款新色，為炎炎夏日增添不一樣的時尚氣息。



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從鞋名剖析這雙全新鞋款，Maison Margiela × Reebok Zig CR 在 Machine-A 的網頁上則被稱作 Croafer，編輯推測應該是以此鞋的靈感 – Clog 和 Loafer 兩種鞋型的名稱結合而成，而 CR 可能也是 Croafer 的縮寫，由此不難看出其強調穿脫便利的特質。Reebok Zig CR 鞋面上的時尚鏤空剪裁在炎熱的天氣中可維持輕便、透氣，腳背處則印有 Reebok Logo 以及 Maison Margiela 經典的數字細節，中底搭載流線厚實的 Zig 科技，在輕鬆簡約之餘也保有其作為專業運動鞋底的舒適性。來到價錢的部分，Maison Margiela × Reebok 每每都沒讓編輯失望，看似簡單的運動拖鞋，定價是港幣 8,410元，只能說貧窮限制了我對 Maison Margiela 的想像啊！

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Maison Margiela × Reebok Zig CR 已於 Maison Margiela 官網登場，定價 8,410 港元，有興趣的朋友不妨前往選購。

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