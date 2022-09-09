英女王逝世│GUCCI、BURBERRY齊發文致哀　Barbour將Logo改為黑色

【英女王逝世】英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於2022年9月8日逝世，享年96歲。



英女王伊莉莎白二世駕崩，絕對是一個時代的終結，她的影響力不止侷限在政治經濟層面，在流行文化界別之地位同樣無遠弗屆。被她欽點御用並頒贈皇冠徽記的品牌，總能夠升價十倍；與Anna Wintour共赴倫敦時裝周看Show，頒獎給Richard Quinn，也是時裝界千古傳頌佳話，可見女王的離開，對潮流世界而言，同樣晴天霹靂。



因此她逝世消息公告之後，數以百計時裝品牌、設計師與業界巨人，均紛紛發文致哀，向英女王表達最崇高敬意，留意這些品牌絕非僅侷限英國本土品牌，強如Tiffany & Co. 和GUCCI等美國、意大利大牌，同樣為伊莉莎白二世駕崩感到傷痛，足見英女王的魅力，是無分國界，堪稱一代時代Icon。現在就讓我們列舉部份品牌及設計師的發文，一同再三為英女王致敬。

Tiffany & Co.的IG Post文字縱然不多，卻潔有力地流露出無盡傷感。（Tiffany & Co.）

Dior與皇室有着深切關係，女王過世自然倍加感觸。（Dior）

1947年，年輕的伊利莎伯更是首位穿上Dior the New Look作品的英國人。（Dior）

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