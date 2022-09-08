Stüssy與Our Legacy力邀Denim Tears聯乘　花哩碌長褲當今最潮

雖然不少人之所以認識Denim Tears，是基於其始創者Tremaine Emory被Supreme欽點為新一任創作總監，但問心作為年輕品牌的Denim Tears，其實很多設計均比「Old Seafood」的Supreme有心思和創見得多了。



Denim Tears × Stüssy × Our Legacy 9月9日全球開售。（Denim Tears）

三大品牌徽記盡載服裝之上。（Denim Tears）

好像最近Denim Tears便加入了Stüssy與Our Legacy這對聯乘黃金組合陣營，策動史上首個Denim Tears × Stüssy × Our Legacy三方聯乘，以Tremaine Emory最愛的Levi's® 501牛仔褲及Type 2 Trucker牛仔褸為主體，將三大品牌徽記及Stüssy大愛的牙買加、潦草字體元素，盡載服裝之上，極盡搶眼。作品分為白色和黑色兩款，9月9日於Our Legacy、Denim Tears和Stüssy官網及專門店發售。

Stüssy大愛的牙買加、潦草字體元素都有出現。（Denim Tears）

以Levi's® 501牛仔褲作基軸。（Denim Tears）

近年花哩花碌長褲在潮流世界好生興旺，除今次三方聯乘外，Denim Tears自家系列抑或與Virgil Abloh的聯乘別注版，均曾製作不少花俏搶眼褲，而無獨有偶剛剛啟動的Supreme FW22季度中，亦出現了配備舊化大笨象圖案運動長褲，足證Tremaine Emory的美學品味外，設計圍氛更與BODE Senior Cord燈芯絨手繪圖案褲有異曲同工之妙，絕對是當前男裝界大熱之所在。

BODE Senior Cord。（BODE）

KAPITAL Kountry牛仔褲。（KAPITAL）

+ 3

至於亞洲地區方面，KAPITAL同樣是花褲美學堅實支持者，其Kountry系列主打的牛仔褲，每每具備極緻職人工藝，不但大玩Patchwork，也熱衷將漂染技法注入其中，讓街頭風味的潮流牛仔褲添上嬉皮士一般的民族風情，本來已一褲難求，近年再經ASAP Rocky和Travis Scott親身著用力谷，二手市場炒價持續攀升，隨時比Denim Tears出品更具收藏價值。