隔離酒店明信片向奧巴馬選舉海報致敬？原設計是美國塗鴉大師手筆

早前網上流傳外國網民帖文，指隔離酒店為住客送上的歡迎禮，當中包括一張以人像畫配上「3 Days」字眼的明信片，而畫中人疑似是特首李家超，隨即惹來熱烈討論。



隔離酒店明信片向奧巴馬選舉海報致敬？（Twitter@caitschult2）

除了因為明信片中人外貌近似特首李家超，心水清網民也認得這設計如同美國前總統奧巴馬於2008年總統大選的選舉工程設計宣傳海報。

美國前總統奧巴馬於2008年總統大選的選舉工程設計宣傳海報（Obey Giant）

當時，奧巴馬一系列宣傳海報，鮮明色調和簡潔設計，底下再配上「Progress」、「Hope」和「Change」等正面口號，有別於傳統政治設計的一貫做法，給人耳目一新的感覺，成功建立年輕、開明和進步的形象，大大有利選舉工程，而奧巴馬最終成功贏得選舉，成為第44任美國總統。

Obey Giant經典設計和Logo（Obey Giant）

這突破性海報出自美國塗鴉大師Shepard Fairey的手筆，他1970年生於美國南加州，喜歡滑板和Punk Rock，在求學時期已以Obe Giant之名義在街頭四周張貼自家設計圖畫的貼紙和海報，成功引起關注手筆這經典設計是以摔跤手Andre the Grant的樣貌，配合強烈的前蘇聯共產主義宣傳色彩設計而成，Shepard Fairey希望這些街頭塗鴉能激發大眾好奇心，引起人們的反應、思考和尋找貼紙中的意義。

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成為著名塗鴉藝術家後，Shepard Fairey一方面從事平面設計工作，另一方面創立Obey Giant街頭品牌，服飾設計靈感取材自滑板、音樂、電影，甚至社會、政治等議題，成為美國重要街頭品牌之一，跟XLarge、Zoo York、UNDEFEATED等一起帶領Y2K潮流。

Shepard Fairey跟瑞士名錶Hublot聯乘Big Bang Meca-10腕錶（Hublot）

近年，Shepard Fairey再擴展設計領域，像2018年時跟瑞士名錶Hublot聯乘，推出別注版Big Bang Meca-10腕錶，除了選用品牌簽名式自製機芯、十日長動能外，錶殼，分別有紅藍兩色的錶款，那獨特紋理和三點鐘位置上的「STAR GEAR」五芒星魔法陣標誌，為Hublot多加幾分叛逆色彩，也可見Shepard Fairey能將高級品與街頭文化連接的本事。