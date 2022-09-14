盤點Apple Watch HERMÈS智能手錶連錶帶　增福氣馬動畫錶面勁趣緻

上週蘋果秋季發表會登場，除了有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE和Apple Watch Ultra等三種最新蘋果智能錶的功能與特色。



然而每年除了有新Apple Watch外，APPLE公司也還會替追求獨特性與質感的人士提供與其他品牌聯名的特別版，其中HERMÈS愛馬仕就是最受矚目的一款聯名作。2022年雙方也不例外再推出新款的Apple Watch HERMÈS。

APPLE公司和愛馬仕替全新Apple Watch打造的錶帶有以下幾種類型，包括：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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★Gourmette Métal Double Tour錶帶

由法國工藝師手工打造，設計靈感來自1930年代的愛馬仕狗項圈或馬銜上用的鎖鍊。這條長款錶帶以柔軟的皮革或Swift皮革和拋光處理不鏽鋼鍊相連，流暢地編織出環環相連的美感，可在佩戴者腕間別具一格地環繞雙圈。

★H Diagonal錶帶

皮革錶帶上羅列為數眾多的小孔，拉遠看會發現小孔其實是排列成具有品牌代表性的HERMÈS 「H」圖案，細緻中賦予手錶一股跳脫傳統皮錶帶的運動風。

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★Single Tour錶帶

以Swift皮革製成，適用於41mm或44mm錶殼尺寸，搭配靈感來自馬鞍帶配扣的不鏽鋼錶扣造型，與愛馬仕的馬術傳統文化相互輝映。本款錶帶分別有Gold金色、Orange經典橘色、Navy海軍藍色、Vert Rousseau盧梭墨綠色、Rose Texas德克薩斯粉色、Cassis黑醋栗色、Noir黑色、Gris Meyer深灰綠色、Rouge de Cœur心紅色、Bleu Lin亞麻藍色等十種顏色可供選擇。

至於Single Tour錶帶還有適用於45mm的版本，分別有Fauve棕色（Barénia皮革）、Ébène烏木色（Barénia皮革）和Noir黑色（Swift皮革）等款式。

★Double Tour錶帶

以Swift皮革材質製成，錶帶長度足夠在腕間環繞雙圈，由法國工藝師手工打造。本款錶帶分別有Gold金色、Vert Rousseau盧梭墨綠色、Béton泥灰色、Rose Texas德克薩斯粉色、Noir黑色、Rouge de Cœur心紅色、Indigo靛青色、Rouge H紅色等多重顏色可選。

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★專屬運動錶帶

每款Apple Watch HERMÈS都會附上這款錶帶，銀色不鏽鋼錶附的均為經典橘色、太空黑色不鏽鋼錶殼附的則是黑色，橡膠材質輕盈、柔韌且防水，適合在運動時佩戴。

除了錶帶之外，新款Apple Watch HERMÈS錶主也多了「福氣馬」錶面可以選用，這種錶面的設計是為了要向品牌的馬術傳統致敬。每當佩戴者舉起手腕，福氣馬錶面就會上演一場妙趣橫生的動畫。

新款Apple Watch Series 8 x HERMÈS定價為HK$ 9,499～HK$ 13,699，如果要額外選購愛馬仕錶帶，定價則介於HK$ 2,499～HK$ 6,499，其中最頂級的錶帶類型便是2022年愛馬仕新打造的Gourmette Métal Double Tour錶帶。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點2022 Apple Watch HERMÈS 除了新錶帶還多了一個特別功能】