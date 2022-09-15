Palace聯乘Engineered Garments　玩Patchwork軍事風迎接露營季節

【聯乘】假若美洲區第一板牌是Supreme的話，那麼歐洲區的龍頭品牌一定非Palace Skateboards莫屬，不但自家服飾愈做愈好，就連聯乘單位都愈做愈強，很多是連Supreme也合作不到或未曾合作過的名字。



繼Ralph Lauren和Calvin Klein，Palace Skateboards最近便一炮過與兩大美國品牌進行首度合作，分別是運動界大戶New Balance和美日軍事機能專家Engineered Garments，前者以MT580作主題，推出兩種配色別注跑鞋，大玩撞色和物料拼湊，十分搶眼。而後者Engineered Garments同樣高調，不過就更加講求機能美學，鈴木大器果然有堅持。

今次Palace Skateboards × Engineered Garments以功能性和戶外時裝為主調，作為以秋冬裝為主，單薄T-shirt只有Pocket Tee一款，其餘全部屬用料厚重的Praka、Jacket、Zip-up Hoodie和Checked Shirt，全都均是EG向來主打熱賣的衣種，但連結Palace之後自然別有一番花俏新氣象。

Palace Skateboards × Engineered Garments Gore-Tex Field Parka。（Palace）

深淺不一的軍綠色拼湊其中，使衣身、口袋、手袖等位置構成撞色效果。（Palace）

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就以焦點大作Gore-Tex Field Parka為例，以軍綠色作為主色系，本來就貼近EG傳統軍事美學口味，不過Palace設計團隊就別出心裁的大玩Patchwork美學，將深淺不一軍綠色拼湊其中，使衣身、口袋、手袖等位置構成撞色效果，連帶Gore-Tex FA Pants也利用相同方式處理，前衞得來又具備工藝特色，可惜並不便宜，目前水貨價錢已炒至HK$7,280一件Gore-Tex Field Parka，褲子也接近$4,000大元，的確比平常Palace自家水貨高昂得多，平時一件Palace大褸都不過$2,000-3,000，現在別注版貴上一倍有多，從板牌角度而言或許「揦脷」，但從日系角度來說其實也在合理範圍之內，一般的Engineered Garments作品本就不便宜，但買過的人總覺得一買再買，定期進貢。

格仔恤採用雙口袋制式，但雙口袋之間並不平衡。（Palace）

多功能背心其口袋設置則位處忽下忽上的位置。（Palace）

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至於其他別注單品同樣出色，多功能背心及格仔恤這類Engineered Garments定番Items，今次也植入了多重口袋設定，要知道多重口袋概念是近年時裝世界最強主題，即使如FENDI此等傳統高級時裝貴族，在新季Resort 2023系列裡，也將Baguette手袋改裝縮細，並注入到衫褲、帽子、襪子及手套之中，既是裝飾，也具實際負載用途，一舉兩得。

FENDI也是多重口袋潮流支持者。（FENDI）

留意今次鈴木大器在口袋處理上匠心獨運，基本上背心和恤衫都是採用雙口袋制式，但雙口袋之間並不平衡，要麼大小外形有別，要麼設置在忽下忽上的位置，並不公整，卻正正塑造出標奇立異之感，愈反叛愈有型。