英女王逝世｜從英國王家委任認證中　尋找英女王常用十個生活品牌

【英女王逝世】英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於2022年9月8日逝世，享年96歲。



作為英國史上在位最長的君主，英女王甚受國民愛戴，而從英國王家委任認證（Royal Warrant of Appointment）的名單中，可窺探英女王選用的生活用品品牌，從中了解她的喜好。



【英女王逝世】Fulton的鳥籠傘Birdcage陪伴英女王半世紀（Getty Images）

英國是雨水特別多的國家，當地民眾經常攜帶雨傘隨身，而英女王當然也不例外，多年來她手上的都是英國最大雨傘製造商Fulton的出品，而且全是鳥籠傘Birdcage。

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Birdcage設計是為英女王度身訂造，圓罩頂呈鳥籠狀，遮風擋雨之餘，也不怕髮型被吹亂；至於PVC透明色，則是令到英女王面向時能被看見；功能方面，這個於1956年創立的老字號用料設計上一絲不苟，最初是將傳統雨傘改良並採用鎳金屬防止生鏽，再以十支傘架拼組成，以碳纖維材質製成傘，其強度及持久度經過倫敦帝國學院（Imperial College London）測試以確保品質，難怪多年來得到英女王歡心，五十年不變。



按圖再看其餘9個英女王愛用的生活品牌：