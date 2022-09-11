Dior聯乘Roger Vivier鞋履突破傳統　如何將波鞋美學注入高跟鞋？

近年波鞋在潮流界呼風喚雨，男女通殺，然而對於傳統歐洲高級時裝品牌來說，無止境地生產波鞋，哪怕當真能夠為他們賺很多錢（看看ALEXANDER McQUEEN），但一眾設計師們總希望在藝術美學及工藝層面上探索更多，要在創意和生意之間保持平衡，縱殊不容易，卻也並非絕無可能。



Ancuta Sarca是近代深受時裝界推崇的鞋履設計師。（Ancuta Sarca）

將舊Nike波鞋循環再造，卻不是再造波鞋，而是拆解再重造成斗零踭高跟鞋。（Ancuta Sarca）

例如來自羅馬尼亞的Ancuta Sarca，正是近代深受時裝界推崇的鞋履設計師，其成功之處在於從傳統、潮流和創意之間取得完全平衡，將舊Nike波鞋循環再造，卻不是再造波鞋，而是拆解再重造成斗零踭高跟鞋，不但外觀潮流有型，意念亦前衞，更富有工藝價值，使人一見難忘。

DIOR 62-22 PUMP HKD 11,500。（Dior）

Amy Lo率先著用Dior最新鞋作（Dior）

不過Ancuta Sarca這種將波鞋與高跟鞋合一的技藝，其實僅侷限在外觀視覺之上，要當真將波鞋的機能性與傳統女裝鞋之典雅緊密更合，更是要靠經驗老練得多的Dior和Roger Vivier出手矣。

數十年前Roger Vivier以自家名義全面與Dior合作，為品牌設計鞋款。（Dior）

2022年Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri重邀Roger Vivier，並結合D-Air實驗室，開發新鞋作。（Dior）

Christian Dior與Roger Vivier合作關係源遠流長，早在1953年初次相識便相識相交，及至1958年Roger Vivier更成功與自家名義全面與Dior合作，為品牌設計鞋款，雙方聯手創作十年，炮製出不少傳頌後世經典。

搭帶以極輕巧的氯丁橡膠neoprene作主物料。（Dior）

結合與BOA® Fit System相類似圓盤開關系統，能快速調教鞋的鬆緊度。（Dior）

及至2022年，Dior時任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri便決定重新追憶Roger Vivier與 Christian Dior之間的情義，以1962年一款Roger Vivier為Dior創作的刺繡高跟鞋作依據，開發出名曰Dior 62-22進化新鞋款，甫發表瞬即引起全球業界關注。

DIOR 62-22 PUMP in Black Patent Calfskin and Technical Fabric - HKD 11,500。（Dior）

這款橫跨六十年的Dior 62-22，數款設計除兼具Roger Vivier古典鞋形及將珊瑚圖案珍珠、花卉及藍綠色寶石等亮眼飾片刺繡其中外，更重要是加入尖端元素，聯合意大利初創公司D-Air實驗室，邀請他們開發出可調節搭帶，搭帶以極輕巧氯丁橡膠neoprene作主物料，開合位置採用源自電單車運動的螢光黃色縫線，再結合與BOA® Fit System相類似的圓盤開關系統，能快速調教鞋鬆緊度，輕鬆穿上和脫下，絕對是Dior本季糅合傳統與創新設計最佳代表。