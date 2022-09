Tiffany & Co.聯乘FENDI　Marc Jacobs加盟賀Baguette手袋25周年

作為FENDI潮流史上人氣NO.1的手袋,Baguette Bag不知不覺已踏入25周年大日子,最近乘紐約時裝周舉行期間,品牌便於當地舉行盛大Fashion Show及慶生活動,舉世矚目。



而何解Baguette Bag 25周年要選址紐約慶祝而非原生地意大利?全因這個「Big Apple」才是它真正成名地。

話說1997年FENDI第三代掌門人Silvia Venturini Fendi希望設計一款穿上大褸仍然方便攜帶的手袋,於是便從法國國民食物法式長棍麵包(Baguette)獲得靈感,創作出名曰Baguette之全新手袋,特點是與法式長棍麵包一樣,具備長方形的修長外觀,方便女性著上大褸時仍能簡易將手袋鉤掛在腋下。

《Sex and the City》熱爆全球,Baguette也瞬間變成萬世追捧,成為一代IT BAG。

不過,這個新穎設計在推出初期反應一般,直至翌年卻突然爆紅。事關美劇《Sex and the City》正於1998年開播,劇中女一Sarah Jessica Parker所飾演的Carrie Bradshaw名牌不離身,FENDI Baguette正是她最愛袋款之一。

《Sex and the City》Carrie Bradshaw遇上劫匪打劫的經典一幕。(Sex and the City)

當中有一幕尤其經典,某一集故事講述Carrie Bradshaw走進曼克頓小巷子期間遇上劫匪打劫,爭執期間,劫匪想奪去她手上的Baguette Bag,這時Carrie卻巧妙回應指:「it's not a bag; it's a baguette!」不但語帶雙關玩幽默,更直接為Baguette Bag起了宣傳作用,隨着之後《Sex and the City》熱爆全球,Baguette也瞬間變成萬世追捧,成為一代IT BAG。

群星慶賀Baguette 25周年。(FENDI)

所以話FENDI Baguette是屬於紐約實在沒錯,今次兩大主腦Silvia Venturini Fendi及Kim Jones選址紐約舉行Resort 2023發布會及Baguette Bag 25周年慶祝活動,就是希望重塑90年代未至千禧年初的回憶,事關那個年代這座世界中心之城實在經歷太多,既作背景製作出《Sex and the City》紅遍全世界,也發生了九一一襲擊這件舉世震驚事件,但即使再風雨飄搖,紐約總能夠捱得過去,繼續發光發亮。

Marc Jacobs擔任客席設計師創作的作品。(FENDI)

為突顯FENDI對紐約的情懷,今次品牌Resort 2023別注系列便找來一位很能代表紐約的時裝設計師加盟,擔任客席Designer,他就是成長於Upper West Side,畢業於Parsons The New School for Design的Marc Jacobs。據知這是Kim Jones想出來的主義,二人向來老友鬼鬼,更在Louis Vuitton同時分別女裝(Marc)及男裝(Kim)創意總監,Kim Jones直言對Marc Jacobs所策動過之一系列Collaboration如Stephen Sprouse、村上隆、 草間彌生及Richard Prince等讚不絕口,故今次邀請他來聯乘合作,委實天衣無縫。

Tiffany & Co. × FENDI Baguette。(FENDI)

以Baguette為靈感,以迷你化方式將它融合到Cap、冷帽之中。(FENDI)

環顧今次Resort 2023系列,Baguette Bag當然是第一主角,FENDI除自家設計出多種新款Baguette外,更首度邀請同屬LVMH的Tiffany & Co.合作,打造Tiffany & Co. × FENDI別注,不但推出Tiffany Blue牛皮及鱷魚皮Baguette,更以此手袋作靈感,以迷你化方式將它融合到Cap、冷帽之中,堪稱年度必搶大作。

將立體Baguette Bag輪廓的口袋植入衞衣或短裙之中,甚有Outdoor機能風味。(FENDI)

冷帽、襪子以至冷手套這些針織之物,新季都加上了迷你Baguette Bag在其中。(FENDI)

而這種將Baguette Bag融入服飾理念在新季可謂貫徹始終,除Tiffany & Co.聯乘外,FENDI自家設計同樣出現相類似設計,將立體Baguette Bag輪廓的口袋植入衞衣或短裙之中,甚有Outdoor機能風味。至於冷帽、襪子以至冷手套這些針織之物,新季都加上了迷你Baguette Bag在其中,驟眼看上去並非單純裝飾,而是具有開合功能能真實附戴東西的小袋,存放省錢或鎖匙等微細之物確實一流,Kim Jones果真匠心獨運。