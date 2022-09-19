Nike│謎之球鞋eBay Dunk重現人間　剪爛鞋身背後原來有超特殊原因

【Nike/ 波鞋】近日一眾潮流人瀏覽IG的時候，想必會看到一對鮮彩配色卻被剪斷成4截，再以透明TPU軟膠連接成形的Nike Dunk SB，年輕潮流人見到，或許會覺得搞笑，甚至覺得它純粹是P圖惡搞而已，但事實上這對「爛鞋」的確真有其事，更是世界上其中一對最為罕有的Dunk。

現在一於上一課簡單潮流歷史堂吧！



eBay Dunk重視人間！？（prvt.selection）

回到19年前的2003年，當時Sandy Bodecker提案的板鞋系列Nike SB紅爆全世界，當中尤以Dunk鞋款最為出眾，無論是元祖的Reese Forbes Denim「藍牛」Dunk，還是Zoo York或Supreme別注版本，均成為萬千潮流人趨之若鶩終極神物。

2003年被剪裁的eBay Dunk。（Cindy H）

有見及此，當時網上拍賣龍頭企業eBay，便趁機一嚐當時開始盛行的Collaboration風潮，與Nike合作打造eBay Dunk SB，以eBay Logo中的紅、藍、黃、綠色加上白色作為主用色，再結合漆皮作為主物料，非常之醒目醒神。更重要這對不同於其他Dunk SB，它打從一開始便被設定成不作公開發售，只作慈喜拍賣用途，起初世上亦只有兩對，其後更是獨一無二，為甚麼會如此？

當eBay拍賣出其中一對eBay Dunk之後，工作人員即瞬即在直播活動中，當着全球買家的臉前將另一對eBay Dunk剪爛成4塊。（Cindy H）

被剪爛掉的eBay Dunk不時在世界各地波鞋展展出，供人「憑弔」。（Nike）

只因在2003年10月，eBay為這對eBay Dunk舉行網上直播拍賣會，收益將用於興建美國波特蘭地區滑板公園，最終由一名神秘買家以26,000美元奪得。而當eBay拍賣出其中一對eBay Dunk之後，工作人員即瞬即在直播活動中，當着全球買家的臉前，赤赤祼將另一對eBay Dunk剪爛成4塊，用以表明拍賣出的那對球鞋，是世上獨一無二、僅此一對，彰顥其稀有度，讓eBay Dunk一夜間成為潮流世界都市傳說。

「Sandy Bodecker eBay Dunk」，外觀參考當年被剪爛的版本，中間運用TPU透明軟膠進行接駁，令透明和漆皮鞋身梅花間竹地展示。（prvt.selection）

鞋墊位置，則印上了Sandy Bodecker本尊及其孩子肖像。（prvt.selection）

為紀念Sandy Bodecker對Nike SB及潮流界貢獻（他在2018年已離世），日前坊間盛傳品牌方面將以2003年eBay Dunk為靈感，炮製出會廣泛生產並售賣的「Sandy Bodecker eBay Dunk」，外觀參考自當年被剪爛版本，中間運用TPU透明軟膠進行接駁，令透明和漆皮鞋身梅花間竹地展示，而鞋底則以紅、銀色相間方式構成，構造仿如鞋底都裁爛了的錯覺。至於鞋墊位置，則印上了Sandy Bodecker本尊及其孩子肖像，用以向這位一代潮流巨人作致敬，不過目前這對Sandy Bodecker eBay Dunk尚未有進一步發售資料，還請大家耐心拭目以待了。