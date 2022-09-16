Kanye West眾叛親離？　先與adidas反面　現又宣告與GAP終止合作

Kanye West於流行文化上才華與影響力毋庸置疑，然而就好像歷史上很多天才一生孤清般，Kanye West總不太擅長與人相處，無論是私交抑或是工作生活，自從最愛的媽媽Donda West離世後，他許多人際關係均是以失敗告終，每每弄得一塌糊塗似的。



天才與瘋漢，從來一線之差，Kanye West正是最佳寫照。（GettyImages）

一切就承如前妻Kim Kardashian憶述一樣，Kanye West總是我行我素，從不理身邊人感受。自年前一意孤行高調支持特朗普連任總統之後，Kanye West便與整個荷里活明星圈子漸行漸遠，也為他們夫妻婚姻埋下敗筆伏線。不過，二人當真離婚之後，Kanye West一方面高調與Julia Fox談戀愛，另一方面卻妒忌Kim的新戀情，經常討伐Pete Davidson不在講，更不理法院頒布禁制令，時常在未經批准情況下介入兩位女兒的生活，例如在未經前妻同意下硬闖Chicago West生日會，每時每刻掀起風波。

Yeezy Slide。（Adidas）

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更重要Kanye West這種反覆無常，即便對應在商業世界同樣如此，如何欺淩後輩Billie Eilish此種樂壇花邊新聞不作多講，只想說在時裝世界他依舊麻煩多多。上個十年棄Nike而去加盟adidas，更意氣風發地寫下「Yeezy, Yeezy, Yeezy just jumped over Jumpman」這句不可一世經典歌詞，原以為可以千秋萬世，誰不知近年卻無以為繼，只有Yeezy Slide拖鞋能相對爆起，其他新作完全達不到預期反應。世人還以為Kanye West與adidas會冷靜下來商討對策，誰不知Kanye West卻不顧情義，只會一味指責三間牌及CEO Kasper Rørsted，指控人家抄襲他的創作，日前更單方面宣告在2026年及2030年分別與adidas和GAP完約之後，便會終止彼此合作關係，叫業界一片嘩然。

YEEZY GAP極速玩完。（GAP）

正當世人替adidas Yeezy Boost感到可惜，痛惜它只餘下三年多壽命之際，原來GAP才是真正受害者，滿以為到2030年才完約，Kanye West日前卻突然進一步發炮，自行發律師信宣布即日終止YEEZY GAP，並指控問題全在於GAP本身，控訴GAP本來承諾會在2021年前為YEEZY GAP開設專門店，現在不但未能兌現承諾，就連YEEZY GAP一切關係生產、銷售以至制定價格的事項，他也無權過問，故只好「無可奈何」，單方面終結合作關係。

兩年前Kanye Wes與GAP宣布合作之初，很多人過份樂觀，並預計YEEZY GAP將會締造每年至少$10億美金銷售額，然而兩年過去了，業績是如何，大家有眼睇，甚麼$10億大計不過南柯一夢而已。

當然雙方合作內容的真相是如何，普羅大眾應該無從得知了，然而Kanye West想自立門戶，開創DONDA SPORTS，打造完全屬於自己運動品牌的想法，在西方卻早已是「司馬昭之心，路人皆知」的公開秘密。須知道GAP近年生意一直欠佳，之所以重金禮聘Kanye West共創YEEZY GAP，就是希望依靠其聲勢一洗頹風。

DONDA SPORTS官網。（DONDA SPORTS）

Jaylen Brown是DONDA SPORTS首位簽約運動員。（GettyImages）

因此回顧各大媒體新聞報導，都不難發現自2020年雙方宣布合作後，GAP其實對Kanye West一直推心置腹，基本上他想怎麼樣便怎麼樣，要一次過清空GAP官方IG所有Post來宣傳YEEZY GAP，義無反顧照做；要玩神秘在毫無預警下，突然鬼崇開賣YEEZY GAP Hoodie、甚至以垃圾堆形式，於紐約舉行快閃店，GAP也全面配合。

GAP曾一次過清空官方IG內所有Post來宣傳YEEZY GAP。（IG@GAP）

早前以垃圾堆形式於紐約舉行的YEEZY GAP快閃店。（YEEZY Mafia）

可見GAP由始至終都視Kanye West為救世主，相反Kanye卻大有可能只視人家為踏腳石，在透過合作並獲得一定程度迴響之後，便想過橋抽板，棄人家不顧。偏偏與品牌簽了合約，不能亂來，如是者便將問題推搪到品牌身上，先發制人指控是adidas和GAP對不住他在先，以便將自己包裝成受害者，迫於無奈下才單方面終止合約，繼而順理成章開創自家DONDA SPORTS王國。當然以上邏輯純屬推論，尚未有真憑實據，只是Kanye West乃是世上難得黐線佬，要巧妙地炮製出如斯黐線計謀，其實也並非不無可能了吧。