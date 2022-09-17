New Balance經典鞋款574升級變奏版本　NB灰調574+專為女生而設

【New Balance/ 波鞋】波鞋潮流不時轉變，不過怎變也好，有一樣不敗設計——經典復刻。把昔日經典鞋款以原汁原味方式重現人前，對舊一代來說是集體回憶，對年青人眼中則是懷舊玩意，所以OG波鞋輕易討好兩代人，復刻完再復刻，長賣長有。

不過，最好設計也會有令人生厭的一天，品牌當然自有其解決良方。於是，品牌就想到了經典復刻的續集——經典變奏，為傳奇波鞋注入新元素。



+ 7

說到經典變奏的代表，必然想到Nike，透過跟兩大日牌UNDERCOVER、sacai的多款聯乘別注波鞋，將Nike原有70年代經典跑鞋Daybreak、LDV、Cortez，注入各樣設計細節加以改良，令鞋款保留原有Vintage特質之餘，也增添當代潮流風格，新舊完美結合，帶出新經典。

New Balance 9060（New Balance）

+ 3

thisisneverthat M1906R別注上星期開售之時，全港立即搶購一空。（thisisneverthat）

不過，經典變奏並非Nike專利，New Balance同樣是這方面的高手。今年New Balance多對鞋款已展現出這種新舊融和的精神，像新型號9060就是從9系演變出來，而藝術家 Bryant Giles合作把M2002去後踭變成如同拖鞋款式的M2002RM1，至於跟韓牌thisisneverthat一起將阿伯鞋1906R舊化出潮流古着味道，則是另一種新舊合體的模式。

New Balance推出專為女生而設的574+（New Balance）

New Balance最新登場的574+，單從型號是從品牌80年代長青Basic鞋款574而來。說起574，已想到這型號的升級版57/40，今次574+則是以女性作主導， 備有5種配色，包括傳奇NB灰，又有可愛粉紅，方便襯衫；至於外型設計保留了經典特色，絨面革鞋面配上印有Logo的鞋舌和鞋跟，變奏之處落在鞋底上，加厚了中層，EVA 泡沫緩衝墊穿起來份外舒適，除了功能上增強，時尚感亦相對地加碼，變厚底後呼應Creeper回歸潮流，增高又時尚。



New Balance經典NB灰調574+全面睇：