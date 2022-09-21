UNDERCOVER聯名Nike出最強AF1波鞋　小白鞋有Gore-Tex防水超屈機

深受全球大匹鞋迷擁護的街頭品牌 UNDERCOVER，每回與 Nike 聯名總成為全球球鞋圈的話題熱門，運動休閒與潮流機能激發出的燦爛火花，使雙方的聯名不僅具有十足性能，在外觀與設計也是令眾人直豎起大拇指。



而在本月初，隨著早曝光一年並隸屬於 2022 春夏系列的 UNDERCOVER x Nike Air Force 1 迎來高清圖輯，被譽為 2022 話題聯名之一的純白配色，在掀起一波討論熱度之後，也如期釋出了確切的販售日期。

UNDERCOVER x Nike Air Force 1 細節

UNDERCOVER x Nike Air Force 1 以中筒鞋型為藍本，並在經典輪廓中擷取了 1992 年時推出的 ACG 機能鞋款 Air Revaderchi，不論是斜後側的塑料結構亦或是鞋帶單元，都充斥著滿滿的戶外風格。此外，一體式鞋舌則是源自 Nike 另一雙復古鞋履 Huarache，將懷舊元素結合未來設計，重新演繹成全新面貌。

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除了鞋身佈滿巧思之外，UNDERCOVER x Nike Air Force 1 在細節上也隱藏了許多彩蛋，像是鞋舌處印有 Undercover，標明其尊貴身分。而 Air Force 1 招牌的鞋帶扣也刻印著 Chaos(渾沌) 以及 Balance(平衡)等字樣，承襲了 UNDERCOVER 迷人的品牌文化，最後再加上 Gore-Tex 防水面料輔助，機能、質感細節可說是皆達顛峰領域！

UNDERCOVER x Nike Air Force 1 販售時間出爐

Undercover x Nike Air Force 1 Low ‘White’ 已於美國時間 9 月 14 日正式發售。（編按：香港未有發售時間。）

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