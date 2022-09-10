New Balance 1906D新波鞋曝光　深藍、米白2色襯上粗獷拼布超心動

New Balance 近年可說是動作頻頻，不僅大勢聯名不斷（JJJJound、thisisneverthat），數款經典跑鞋也在近期回歸，其中，作為年輕面孔的 1906R，更是憑藉復古外形以及吸睛配色在短期內即獲得鞋迷關注，今番，同為 NB 家族的迷人粗獷系列「Protection Pack」，也將完整移植，以全新角度詮釋這雙話題鞋款。



New Balance 1906D 「Protection Pack」 全新亮相！

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近日，網路上曝光 New Balance 1906D 「Protection Pack」 全新樣貌，除保留了 N-ergy 緩震系統、N-Lock 鞋帶配置，以及 STABILITY WEB 所打造的行走舒適性，外觀方面則是注入更加誇張的狂野造型，不僅用以不規則飾片貫穿全鞋，同時也在上方使用長絨毛麂皮點綴，鞋款特色極為明顯，另外，配色選用深藍、灰及純米白進行組合，搭配鞋側金銀「N」字樣，最後收以泛黃色或黑色做舊中底，全都為其增添不少鞋款細節。

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New Balance 1906D 「Protection Pack」 據悉將於數月後正式發佈，預估售價 150 美金，還請有興趣的朋友留意一波了。

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