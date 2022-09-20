Supreme聯乘Yohji向《鐵拳》致敬　重塑90年代街機元素MK味最濃？

Supreme聯乘Yohji Yamamoto系列自2020年誕生以來，一直獲得不俗評價，來到2022年秋冬季亦終於迎來第二波合作……



跟2020年度聯乘一樣，今回Supreme × Yohji Yamamoto同樣加入了第三方Party加入，上次就有藝術家 Sancheeto及Yuuka Asakura，今次就更加「貼地」，邀請1990年代知名街機遊戲《鐵拳》TEKKEN™合作，將遊戲內一眾格鬥人物移植地潮流服飾之上，大玩Old School復古加Y2K潮流。

Yohji Yamamoto AW04《咸蛋超人》主題男裝系列。（Supreme）

Supreme × Yohji Yamamoto ×《鐵拳》。（Supreme）

將Supreme、Yohji Yamamoto、《鐵拳》三方標記一併印在Hoodie之上，真心難以彰顯出Yohji Yamamoto非凡創意或製衣工藝。（Supreme）

回顧山本耀司創作生涯，日本動漫及電玩文化一直對他影響深遠，過往便曾與《咸蛋超人》、《Hello Kitty》、《新世紀福音戰士》等動漫合作，推出Collaboration。然而對於以黑色詩意、Wabi-sabi及不對稱美學主義馳名的Yohji Yamamoto而言，將動漫如斯具街頭色彩之元素植入時裝設計中，向來絕非他之所長。例如AW04《咸蛋超人》主題男裝系列，就曾被黃偉文Wyman批評為不堪入目的一季，往後《Hello Kitty》、《新世紀福音戰士》，亦不見得有任何創見。

《鐵拳》是90年代集體回憶（Tekken Zone）

有型定核突？。（Supreme）

至於將《鐵拳》人物編織到毛衣之上，這種造法可謂與AW04《咸蛋超人》系列有異曲同工之妙。（Supreme）

山本耀司刻意擺脫坊間品牌「聯乘合作玩Print只會應用在Tee及Hoodie」之慣例。（Supreme）

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那麼今次Supreme × Yohji Yamamoto × 《鐵拳》表現又如何？問心亦只是不過不失，主體都不過是將三個單位的標記或圖案，印在服飾之上而已，製作難度並不大，只能夠話山本耀司刻意擺脫坊間品牌「聯乘合作玩Print只會應用在Tee及Hoodie」之慣例，嘗試把圖案印製到羽絨、飛行外套、冷衫及恤衫之上，而且揀選的《鐵拳》人物角色均以90年代初代版本為主，恤衫作品上面的角色，均以「起晒格」狀示人，表面上粗糙，實質乃是想緬懷80、90後青春歲月，雖則若配襯處理不好，其實頗為「MK」。至於將《鐵拳》人物編織到毛衣之上，這手法可謂與AW04《咸蛋超人》系列有異曲同工之妙。

皮褸左、右兩邊故意玩不對稱。（Supreme）

Dr. Martens 1461別注。（Supreme）

除主角《鐵拳》外，全新Supreme × Yohji Yamamoto也找來Vanson及Dr. Martens製作皮褸、皮鞋，皮褸左、右兩邊故意玩不對稱，並硬生生地拼合在一起，早幾年大流行的Split Band Tee概念，現在套用到皮褸之上，實在另類。