JW Anderson與S.S. DALEY SS23新季　見證英國時裝工業的承先啟後

英女王逝世，很多人都說這是象徵一個時代結束，然而縱巨人已逝，時代已結束，路還是要行，時裝周還是要搞，幸好在最新SS23季度的倫敦時裝周裡，世人就見證英國時裝設計的承先啟後，生機處處，欣欣向榮。



若二十世紀未英國時裝是屬於John Galliano和Alexander McQueen之天下，那麼二十一世紀之初，Phoebe Philo與JW Anderson則定必然是時代的主調，然而二十年轉眼間又過去了，英倫時裝又是時候改朝換代。新生代之中，Daniel Lee、Harris Reed和今次介紹的S.S. DALEY（全名Steven Stokey-Daley），同屬值得關注名字。

前途無可限量的S.S. DALEY。（S.S. DALEY）

當然比起曾有Bottega Veneta加持的Daniel Lee，S.S. DALEY在香港人氣應該足以用名不經傳去形容，但留意他絕非省油的燈，最新一屆年輕設計師大賽LVMH PRIZE冠軍，正是由這位來自利物浦設計師贏得，年紀輕輕已被喻為英倫時裝之新希望，受關注程度可是與十多年前的Jonathan Anderson不遑多讓。

JW Anderson SS23。（JW Anderson）

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說回Jonathan Anderson，昔日的新人王現在已名成利就，不但在LOEWE撈得風生水起，就連自家品牌同樣愈做愈出色。最新JW Anderson SS23季度，設計師便大玩抽象主義，以「手機屏幕的世界」作為主題，將各種不同媒介、視界或生活小細節化成一個概念，繼而設計成服飾。

膠袋上的金魚。（JW Anderson）

將手機世代的光怪陸離感，透過現實物理形式表現出來。（JW Anderson）

所以膠袋上的金魚、地球地圖，以至海灘日落照，都是人們在手機上看到的東西，而那些奇形怪狀的金屬氣泡扭曲衣服，或「倒轉」衣架及毛衣服飾，驟眼看不明所以、不倫不類，背後義理應是希望將手機世代光怪陸離感，透過現實物理形式表現出來，別具創意之餘，也很有昔日Martin Margiela風味。從創意與商業間之平衡，Jonathan Anderson絕對是當世時裝界最頂尖人物，堪稱英國之光。

S.S. DALEY SS23。（S.S. DALEY）

至於S.S. DALEY則較接近年輕時代Jonathan Anderson，尚未全面展現天馬行空的勇氣，卻早已為自家設計刻劃出鮮明印象，這對一個年輕品牌而言，可謂至關重要，若只盲目跟隨潮流，時裝界每年每月新品牌何其多，大眾很快便將你忘記。

Violet Trefusis與Vita Sackville West的愛情故事啟發後世不少文人雅士.。（歷史照片）

作為2022 LVMH PRIZE冠軍，S.S. DALEY起初以男裝作為主軸，致力將古典元素融入現代服飾理念之中，這點和大西洋彼端美國人Emily Adams Bode頗相似，Bode擅長從美國東岸舊文化及古布市場入手，主打粗獷古着味；而S.S. DALEY則從英國文化入手，自言從大學時期就一直嘗試從工人階級角度，去觀察1920至30年代英國上層階級的行為和著裝規範。出道第一個系列，就是以同性戀身份，去研究公立男校校服，備受關注。

招牌Knitwear冷背心，演化為針織長裙。（S.S. DALEY）

以窗簾、枱布剪裁成的拼貼恤衫，精妙程度足之媲美Bode。（S.S. DALEY）

恰如其分將印花圖案、園景風光以至兔子元素注入設計之中，營造出猶如童話故事的清新宜人感。（S.S. DALEY）

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來到SS23新季，S.S. DALEY筆鋒一轉從男同性戀延伸到女同性戀的探究，以上世紀英國才女Vita Sackville-West與Violet Trefusis的愛青故事作主題，將她們風雅及形象傳頌後世的愛情書信，變成古典新潮合一服飾，變相開拓女裝市場。招牌Knitwear冷背心，演化為針織長裙；以窗簾、枱布剪裁成的拼貼恤衫，精妙程度足之媲美Bode，但陰柔得更多。

JW Anderson結尾部份向英女王致敬。（JW Anderson）

S.S. DALEY則一開場手持白蠟燭。（S.S. DALEY）

此外恰如其分將印花圖案、園景風光以至兔子元素注入設計之中，營造出猶如童話故事的清新宜人感，盡顯S.S. DALEY與JW Anderson一個共通點，就是同樣喜歡以輕鬆幽默手法，打造有型設計。

無奈英女王與倫敦時裝周舉行前夕離世，歡愉氣氛頓變哀愁，而JW Anderson與S.S. DALEY兩代最具代表性英國時裝設計師，也分別於結尾或開場部份設計一身時尚喪服，哀悼女王，感性一點看，實在頗有承先啟後的意志在其中，女王高風亮節，但願她的子民能繼往開來，宏揚光大。