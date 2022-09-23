向IG有49萬粉絲的韓國穿搭網紅取經 4款絕不出錯的男生基本搭配

男生們想要提升氣質變得更帥氣？那在這條變帥的道路上，總得花些心思。提升自身氣質之前需要先提高審美，而最直接的方式就是參考時尚博主們的穿搭法則。千萬不要一開始就嘗試各種大膽前衛搭配，這樣容易弄巧反拙。



男生們可以從穿搭博主的【基本穿搭指南】開始了解，慢慢提升自己的審美和風格。今天小編為男生們安利寶藏穿搭博主【leehk.k】。這一位博主以簡單的單品穿出了乾淨舒服的氣質。想要提升衣品的男生們可以關注他，從中獲取穿搭靈感。

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LOOK 01 - Basic Tee | Daily Shorts

穿搭指南：單色、Logo或是線條T恤搭配起來都不會出錯。T恤挑選寬鬆和衣袖長度在手肘的版型，整體達到肩膀寬闊的效果。褲子長度保持在膝蓋以上能達到顯高效果，視覺上增高了5cm。

LOOK 02 - Polo Tee | Trousers

穿搭指南：Polo T恤建議挑選素色，例如：黑白灰或是大地色系。過於搶眼鮮豔的顏色和設計容易出錯，不小心就會降低穿搭整體高級感。傾向輕熟風就把上衣的下襬全部塞進褲裏，西裝褲挑選修身版型寬鬆；而傾向少年風就選擇寬鬆版型上衣，不需要塞進褲裏，西裝褲選擇直筒款式。

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LOOK 03 - Short Sleeves Shirt | Trousers/Jeans

穿搭指南：整體Look最重要的部分就是襯衫的版型。衣櫃裏修身的襯衫先暫時藏起來，挑選版型寬鬆的單色或是直線條襯衫。喜歡日系風建議短袖襯衫搭配淺色西裝褲；喜歡痞帥韓風建議短袖襯衫搭配牛仔長褲。

LOOK 04 - Long Sleeves Shirt | Shorts

穿搭指南：喜歡休閒隨性風格的男生們，這樣的組合搭配必學。選擇襯衫時，長度在臀部的位置。身材瘦的男生可以選擇布料偏硬的長袖襯衫，達到顯壯和寬肩效果；有健身習慣的男生可以選擇柔軟布料，達到凸顯身材的效果。下裝選擇休閒款式的短褲，顯高效果100分。

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男生們可以把這些簡約卻不單調的基本穿搭指南記起來。乾淨整潔的穿搭其實更奪目，回頭率更高。想要提升氣質，先從簡單的基本穿搭開始。在這個變帥的路上一起加油！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】