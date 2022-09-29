JJ林俊傑回鄉籌備新店大曬行頭　Hermes手袋與RICHARD MILLE手錶

金曲歌王林俊傑（JJ）最近在IG分享他發展副業的好消息，他在IG上寫道期待2022年9月30日到來，文末並Tag自家咖啡廳Miracle Coffee和位於他家鄉新加坡的濱海灣金沙藝術科學博物館（ArtScience Museum），原來他計畫於2023年在此處成立自家咖啡廳於新加坡的第一間分店（同時也是Miracle Coffee的東南亞旗艦店）；而在新店開幕前，JJ也已經先安排了前導計畫試試當地市場水溫。



原來搶在Miracle Coffee東南亞旗艦店開幕前，林俊傑會先在濱海灣金沙藝術科學博物館1樓的戶外區Rain Oculus開設快閃店，日期正好就是JJ IG貼文提到的2022年9月30日，據當地媒體報導，Miracle Coffee開幕後會一路持續到2022年的12月29日，讓當地的JJ歌迷或咖啡控可以搶先品嚐到「奇蹟咖啡」的滋味，接下來邁入2023年等到新店正式開張，從快閃店時期累積的粉絲就能進一步再前往店內尋找記憶中的好味道。

林俊傑這則貼文所附上的照片，就是在濱海灣金沙藝術科學博物館的Miracle Coffee快閃店所拍，這天「林老闆」穿著一身休閒造型，短袖襯衫簡單搭牛仔褲和老帽，擺出隨興看向遠方的Pose似乎在期待自己的新店未來可以在新加坡發光發熱。

在宣傳自己副業的同時，林俊傑喜歡收藏精品的嗜好無意間也再度表露，這天他手提一個愛馬仕的Cargo柏金包攜帶自己的隨身行頭，這款柏金包靈感來自軍服，最大特色在於包包側邊增設一個可拆卸杯架，好處在於如果行走在路上，可以把買來的咖啡或手搖杯放在杯架上騰出手上的空間，JJ在宣傳自家咖啡店時帶了這款柏金包似乎不是全然的巧合。但重點在於這麼難買的高檔名牌包現在二級市場價格約超過6萬美金（約48萬港幣），包包主人應該也不太放心把飲料杯放在杯架上免得撞到飲料灑在包包上。

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另一方面，在演藝圈也是愛錶出了名的JJ這天不只拿著百萬柏金包引人矚目，其實他手上戴的錶價格更是驚人，細看會發現那是獨立製錶品牌RICHARD MILLE 2022年發表的RM 47陀飛輪，這款錶源自品牌摯友——F1賽車明星Fernando Alonso的點子，融合日本傳統文化與武士道精神，在黑色陶瓷錶殼內融入一尊武士金雕，手錶的細節非常講究，許多元素受到18世紀日本盛極一時的武家氏族淺野氏家紋所啟發，細膩的金雕加上栩栩如生的彩繪令手錶的陀飛輪複雜功能都有點被搶走風采的感覺。這款錶限量75只，定價超過800萬港幣，相較柏金包的市場行情顯然又名貴幾個檔次。

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一身休閒打扮宣傳自家咖啡廳快閃店的JJ當天配件都是令人咋舌的夢幻逸品，隨著他的事業版圖愈闊愈大，他的精品收藏想必也會愈來愈豐富也更驚人。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：JJ林俊傑為一件事“愛馬仕柏金包配RM” 大秀稀有收藏】