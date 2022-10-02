Bottega Veneta｜SS23重現牛仔褲休閒美學　Kate Moss客串行騷

Bottega Veneta新帥Matthieu Blazy自從在FW22交出亮眼成績單後，今次作為他的第二場時裝騷，又會如何延續BV精神？



Bottega Veneta SS23場地放滿色彩繽紛的座椅。（Bottega Veneta）

對於Bottega Veneta SS23而言，Matthieu Blazy特別找來意大利家具大師Gaetano Pesce出手，將場地放滿色彩繽紛座椅，一共有400張，獨一無二的藝術創作，騷後更會在Design Miami發售。

Kate Moss樸素Look客串行騷，重申牛仔褲休閒美學。（Bottega Veneta）

Bottega Veneta SS23（Bottega Veneta）

Bottega Veneta皮革工藝稱之為大師級，所以自然很熱中發掘皮革的新玩法，從平凡之中變得不平凡，Matthieu Blazy擅長把實用與美觀融為一體，上季時裝騷開場時，模特兒身穿白色背心、間條恤衫、牛仔褲等單品登場，今季也一如概往，Kate Moss穿上格紋襯衫與牛仔褲亮相，如此日常的造型，背後卻是將BV皮革工藝發揮到極致，全都用上Nappa小羊皮製成，格紋襯衫更需要經過多層的染印，才能造就這一身日常Look。

Bottega Veneta SS23牛仔褲、恤衫亦再度回歸。（Bottega Veneta）

Bottega Veneta SS23（Bottega Veneta）

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今次Bottega Veneta不但邀請Kate Moss客串行騷，而牛仔褲與恤衫亦再度回歸。細心觀看SS23系列，從基本款到衣櫃必備單品無所不有，如度身定做的西裝、帶有未來主義圖案連身裙等，同時也運用了不同色調皮革，Matthieu Blazy更在設計上反映出舊與新、簡單與豐富以及過去與未來並列，這也是設計師一種思想境界，從BV可以找到很純粹的奢華與舒適，這點和90、00年代初Prada與Jil Sander頗有異曲同工之妙，是為新世代Luxury。

今季手袋重點：Double Bag。（Bottega Veneta）

大袋熱潮回歸！（Bottega Veneta）

Bottega Veneta今季同樣重視質量和剪裁，設計團隊還出色地創造了各種物料組合和圖案，如西裝上印有複雜的圖案、大褸上層加上輕薄的皮革等，都令人眼前一亮。另外，今季手袋重點絕對放在大袋與Double Bag之上，而半月型袋款Sardine也有新色登場，繼續利用Intrecciato皮革編織工藝打造極簡袋款，讓低調奢華感散發於日常生活中。