Dior SS23│Jisoo遠赴巴黎支持　深化研究女性的束胸穿搭哲學

【Dior/ 時裝周】在創意總監Maria Grazia Chiuri年年月月苦心經營下，當代Dior女性輪廓形象愈來愈鮮明：既有媲美男性的躍動剛毅，亦有女性與生俱來的知性溫柔；既具當代時裝之新潮科技，也將品牌悠久歷史精華融入其中，不知不覺間，「The New New Look」便如斯優美成形。



Jisoo遠赴巴黎支持。（Dior）

作為SS23巴黎時裝周其中一個最矚目大Show，部份人只將目光聚焦到BLACKPINK成員Jisoo身上，但對於時裝愛好者而言，Dior新季設計愈是咀嚼愈有味道。Maria Grazia Chiuri從Dior源遠流長歷史典藏之中擷取靈感，並從1950年代一幅Turgot Map巴黎城市地圖中獲得啟發，當年Christian Dior本尊將它設計成絲巾，今次Maria Grazia Chiuri心頭更高，決意將之化作主題打造出一整個服飾系列。

Turgot Map巴黎城市地圖。（Dior）

直觀地將地圖圖案注入服飾上。（Dior）

圍繞着蒙田大道附近的小區和街道移植到服飾之上，製作成戶外外套、乾濕褸、立體剪裁晚裝裙。（Dior）

Catherine de Medici，1519 -1589

既直觀地將地圖圖案，如圍繞着蒙田大道附近的小區和街道移植到服飾之上，製作成戶外外套、乾濕褸、立體剪裁晚裝裙，更詩意抽象地將巴黎地圖上很多名勝古跡，或內裡的歷史典故融入時裝之中成為主調，視覺效果極其豐富。當中最明顯的首推由奇女子Catherine de Medici設計興建的杜樂麗花園。這花園是遊巴黎時必打卡勝地，更見證着Catherine de Medici傳奇事跡，她於16世紀嫁到法國王室的意大利貴族，不但成就出杜樂麗花園，更打破當時傳統，將高跟鞋、緊身胸衣、Burano蕾絲介紹到王室，豐富奢華文化的多樣性，也凸顯於父權封建時代下，Catherine de Medici所展現的特立獨行與創見。

對緊身胸衣和束腰帶研究最深。（Dior）

Dior SS23。（Dior）

+ 17

Catherine de Medici的品味無疑是今季Dior SS23女裝另一重要課題，尤對緊身胸衣和束腰帶研究最深，這些服飾總給予當代人墨守成規或守的舊感覺，但Maria Grazia Chiuri卻能夠帶來現代化改造，結合仿幾何新形態，或若隱若現束腰帶Guêpière，勾勒出新輪廓，使束衣不再只是束衣，而是變奏成時下最流行的運動機動背心一樣，一步步建構出21世紀「The New New Look」。