COMME des GARÇONS回歸巴黎 川久保玲獨特雞蛋殼輪廓捨她其誰？
撰文：張榮熹
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【COMME des GARÇONS/ 川久保玲】今屆SS23巴黎時裝周一大矚目焦點，是川久保玲領軍的COMME des GARÇONS終於回歸巴黎，
自新冠疫病大流行後，COMME des GARÇONS的時裝騷便一直長駐東京南青山總壇舉行，遠離這個世界第一時裝之都，幸好闊別經年，「東太后」終於回歸。
而為「恭迎聖駕」，西方時尚界可謂精銳盡出，Rick Owens、Michèle Lamy夫婦、Simone Rocha、Francesco Risso及Molly Goddard等業界大人物，均親自赴會睇Show，足證川久保玲地位超然。
COMME des GARÇONS SS23繼續以反時尚姿態屹立當世，當普遍時裝品牌的輪廓愈來愈工式，配襯方法亦愈見簡單之際，川久保玲卻反其道而行，更加瘋狂與誇張，反正真正賺錢的都是CDG旗下各條支線及Dover Street Market，作為主線的COMME des GARÇONS再玩得天馬行空也是無妨。
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系列在輪廓和物料拼合方面均進行了大膽嘗試，輪廓方面，每套設計各自各精彩，有阿拉伯數字「8」一樣的葫蘆Shape；有參考自1965年Yves Saint Laurent經典The Knit Bridal Gown的輪廓；有「倒轉地球」一樣反物理之地球型狀姿態，更開發出新穎的破雞蛋殼一般奇怪輪廓，圓潤線條，上半部份卻突然被切割開來，營造出特異風景，是連川久保玲自己過往也未曾創造的前衞形式，就算買回來穿不了，用來收藏同樣值回票值。