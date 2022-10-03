Ann Demeulemeester新季大玩口袋潮流　機能實用主義注入歌德時裝

論近代時裝世界主調，具機能實用元素的Outdoor時裝一直大放異彩，這與典型歌德Avant-garde暗黑時裝之基礎美學理念，明顯相沖。



曾經十分風光的Damir Doma。（Damir Doma）

過往的人氣也極之厲害，但一切俱往矣。（Gareth Pugh）

回想2010年代初，Avant-garde黑色時裝如日中天時代裡，大部份設計師美學取向均是以飄逸、詭秘或詩意為主，由Damir Doma、Gareth Pugh、Julius、The Viridi-anne，以至Rad Hourani，全是靠此道而崛起的品牌，人氣一時無倆。

自Ann Demeulemeester 13年宣告離任而Sébastien Meunier 接任之後，品牌發展足以用「一譚死水」來形容。（GettyImages）

然而十年又過去，時裝世界已不知變遷了多少，隨時街頭主義與戶外時裝裡應外合地崛起，上述前衞至上的暗黑時裝漸漸被排出主流視線，雖然它們從來討厭以主流自居，但實際情況是即使它們甘願只做一小撮人生意，這「一小撮人」亦當真「小得很」，根本難以維持品牌的財政營運，Rick Owens或本文主角Ann Demeulemeester聲望名氣大一點，當然能夠繼續經營下去，但為了長遠健康發展，或多或少的改變也是無可避免。

當然Avant-garde流派導向機能風也有超成功的故事案例，說的是11 BBS × Salomon長賣長有之系列，證明只有真心求變，Avant-garde時裝要重新崛起還是大有前途。

因此眼見Kanye West為BALENCIAGA重機能裝上陣行Fashion Show，這邊廂Ann Demeulemeester原來亦嚴陣以待，為自家品牌行出新血路，始終自Ann Demeulemeester 13年宣告離任而Sébastien Meunier 接任之後，品牌發展足以用「一譚死水」來形容。現在隨全Ann Demeulemeester與丈夫Patrick Robyn以顧問方式回歸，希望這個「Antwerp Six」元祖品牌能重見天日。

Kanye West為BALENCIAGA重機能裝上陣行Fashion Show。（BALENCIAGA）

Ann Demeulemeester新季同樣大玩口袋元素。（Ann Demeulemeester）

+ 5

環顧Ann Demeulemeester SS23季度，設計團隊嘗試在品牌核心價值和當前潮流之間探索平衡，顏色依舊以黑、白色作為主調，但衣服輪廓明顯省卻了以往過多的披披搭搭和「長癩癩」，變得簡約得多，應該說是Sporty了吧？這種相對簡單配襯理念，當然更切合時下年青人Normcore意識形態，在手機當道，大多形式、文化都呈碎片化勢態的時候，東西過於複雜已不合時宜，雖然這種傾斜長遠不見得健康……

將袋（Bag）和口袋（Pocket）的矇混化，絕對是未來時裝世界日趨流行之美學方式。（Ann Demeulemeester）

飄逸元素亦轉移到戒指設計之上。（Ann Demeulemeester）

那麼當服飾愈趨簡易，Ann Demeulemeester又如何用其他方式來表現自身向來最講求的Layering層次感？答案原來是存在感極強的立體大口袋，既能夠獨立使用，又可以連結到衣服之上作用其中一個組件，這種將袋（Bag）和口袋（Pocket）的蒙混化，絕對是未來時裝世界日趨流行之美學方式，在今次Ann Demeulemeester之前，GENERAL RESEARCH、Engineered Garments、nanamica等日牌其實一直在做，故實在不得不佩服日本設計師的高瞻遠矚。