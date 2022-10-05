The North Face聯乘Paraboot　經典保暖鞋變成香港鞋匠風味潮鞋

The North Face近年非常積極投入各式各樣聯乘項目，當中尤以Hender Scheme合作最為注目，事關設計出來的鞋履、包袋實在前衞，



最近The North Face又有一矚目聯乘新鞋曝光，不過卻非來自Hender Scheme手筆，而是估你唔到的法國老字號Paraboot。



眼看這對The North Face首度聯乘Paraboot鞋款，的確甚有The North Face × Hender Scheme風韻，叫人誤會是日牌出品。不過，事實絕非Paraboot向Hender Scheme「致敬」，要知道和美國老字號Alden一樣，Paraboot本來就是深受日本潮流人追捧的西方鞋履品牌，無論是西裝圈、古着圈還是High Fashion領域，均不缺這個法國經典鞋牌的蹤影，其美學形式亦老早與日本人穿搭美學融為一體，因此並非Paraboot向人「致敬」，而是柏崎亮早就受到Paraboot影響，最終構成這種和洋折衷之設計風格。

The North Face × Paraboot別注目前所見鞋作只有一款。（The North Face）

The North Face招牌鞋作Thermoball Traction V Mule。（The North Face）

鞋內襯由絨毛改動成牛皮革並印上Logo。（The North Face）

雖然The North Face × Paraboot別注目前不會公開發售，甚為可惜，但足以叫人眼界大開，鞋面、內籠源自The North Face招牌鞋作Thermoball Traction V Mule，內籠配備ThermoBall保暖填充物，結合防潑水防撕裂鞋面，機能卓越，觸感亦舒適。

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潮流界近年很流行這種將截然不同鞋面與鞋底合二為一的設計法，比較有名氣的首推荷蘭組合Peterson Stoop。（Peterson Stoop）

我們香港鞋匠店「有得補」也能夠做到。（有得補 Facebook）

不過今次雙方設計團隊就刻意強化別注鞋作功能性，打破Thermoball Traction V Mule鞋底軟綿綿之傳統，鞋內襯由絨毛改動成牛皮革，大底部份更換成Paraboot專用橡膠鞋底，留意鞋面與鞋底的縫紉法，乃是依然保持着「挪威縫製法」的職人手縫方式製造，高級感滿載，而「皮革橡膠底 + 挪威縫製法 + 尼龍面料」這個組合方式，更隨時是潮流世界首例，期望終有一日雙方能將這別注鞋款帶到市場