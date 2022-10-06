專訪創意單住SOCIAL NERD主理人　大談香港街頭藝術走進潮流領域

近年街頭文化席捲各個流行文化界別，音樂、時裝與藝術亦如是，更重要它們並非獨立個體，而是環環相扣地連繫着。



本地知名襟章品牌PERKS，雖然以Pins起家，但幾年之間已不知不覺滲透各大時裝領域，最近更再下一城，成立SOCIAL NERD創意單位，係咁意「吹下雞」，即邀請到一眾本地知名及潛力藝術家、設計師合作，為其製作別注藝術品，足證江湖地位。



PERKS、SOCIAL NERD主理人PMAN。（攝影：黃寶瑩）

PERKS成立於2015年，起初主要與本地藝術家及小店商戶合作，後做得有聲有色，深得一眾國際大品牌支持。（攝影：黃寶瑩）

一個襟章起家PERKS

PERKS成立於2015年，憑藉主理人PMAN的潮流觸感，主打一系列與流行文化掛鉤的Pins，起初主要與本地藝術家及小店商戶合作，做得有聲有色，近年也深得一眾國際大品牌支持，PERKS 先後跟Roger Vivier、Hogan、New Balance等合作，讓小小的襟章打進高級時尚領域。

如NIGO與Louis Vuitton合作的LV²，亦有推出襟章系列，一Set三款，承惠$7,800。（Louis Vuitton）

SOCIAL NERD會場中設有專區展示PERKS襟章歷年創作。（攝影：黃寶瑩）

PMAN表示近年襟章文化在時裝界別認受性愈來愈高，「絕非僅限於香港的事，強如NIGO與Louis Vuitton合作的LV²，亦有推出襟章系列，一Set三款，承惠$7,800。」

據PMAN見解，襟章近代之所以能一登龍門聲價十倍，除了它本身賞味性極高又具收藏價值外，街頭文化與紳士文化關係上的變動，也是一大因由。以往不少中產以上專業人士或富豪總是高高在上，認為襟章、球鞋、遊戲卡這樣「兒童玩物」難登大雅之堂，而專注追求鱷魚皮手袋、鑽石名錶等講求用料和造工之物。

不過隨着潮流之遷變，基於青年人文化崛起、環保意識愈吹愈烈等因素，傳統High Fashion製品已難以給予客人新鮮感，反而襟章這些小玩物，對於消費力較強的中產市場卻偏偏是一件很新鮮的事物，6位數字的手袋、名錶他們早已買得麻木，但數千元買襟章、擦膠這些「唔等使之物」，才稱得上驚喜。

與HOGEN合作的襟章。（攝影：黃寶瑩）

PMAN強調自己甚抗拒搞二次創作，唯一一次例如乃是向Nike球鞋的致敬系列，事關他自言是「Nike人」，習慣著Nike波鞋。（攝影：黃寶瑩）

「所謂的Street Art，其實很多時未必有深層次意義或警世作用，卻一定讓人覺得有型。」PMAN如是說。

進軍藝術領域SOCIAL NERD

「假若PERKS是一個品牌，SOCIAL NERD則是一個創意單位。」PMAN如此解釋道。

早前的「SOCIAL NERD - SUPPORT GROUP 2022」展。（攝影：黃寶瑩）

一次過集結20多位本地藝術、創界界別菁英。（攝影：黃寶瑩）

之所以由PERKS洐生出新成立的SOCIAL NERD，PMAN主要原因是希望既為香港年輕藝術家、設計師提供展示作品的媒界，更希望為他們處理「日常事務」，「所謂的『日常事務』，其實主要就是為他們處理日常對外接觸的公關項目，助其與商戶溝通和接觸、編排日程、甚或至提醒他們有活動及採訪記得要何時何地出席等等……」十足十經理人或保姆一樣。

SOCIAL NERD成立不久其火炭總壇Studio已策動出不少精彩項目。（攝影：黃寶瑩）

當中不缺服飾類作品。（攝影：黃寶瑩）

PMAN指這些『日常事務』，很多人或許會覺得不過是平常不過的事情，但留意無論是設計師還是藝術家也好，其生活習慣均非一般人所能想像，「他們往往需要花大量時間去獨處，甚至是與世隔絕，以求拼發出靈感並進行創作，乃是一樣很消耗精神和時間的過程來的，加上部份創作人本身便很怕與群眾接觸，偏偏於這個世代下，廣結志同道合每每是一個創意人獲得更多資源及平台的最直接途徑。如是者我們便構思出由SOCIAL NERD處理『日常事務』，Artist專心做創作的相互關係出來。」

Little Thunder門小雷作品。（攝影：黃寶瑩）

Kitman作品。（攝影：黃寶瑩）

Overloaddance作品甚有特色。（攝影：黃寶瑩）

憑藉PERKS的江湖地位，SOCIAL NERD成立不久其火炭總壇Studio已策動出不少精彩項目，首波「SOCIAL NERD - SUPPORT GROUP 2022」展，一次過邀請Little Thunder門小雷、Sonic Lam、Domz、Overloaddance、BRAINRENTAL等20多個本地業界菁英，為展覽打造專屬Artpiece、Showpiece，當中尤以Sonic Lam林偉強的作品最有血有淚。

Sonic Lam林偉強。（攝影：黃寶瑩）

Sonic今次我為SOCIAL NERD特別打造的兩件作品：「一件西裝背心及旗幟，靈感全都是來自我成長之地茶果嶺。那裡有一座天后廟，每年天后誕均會有麒麟隊興獅表演，沿途更插有多支天后旗助興，每支旗本來都會用上多年。誰不知一次經過垃圾站時候，卻發現數支舊旗幟被棄置一旁，旗表上的舊化感與色落，滿載古着氛圍。如是者我決定將它們回收過來，並加以潤色，注入車縫線及Patchwork技術，既有時下流行潮流元素，亦很代表到茶果嶺這個地方。」

Sonic為SOCIAL NERD特別打造的作品：一件西裝背心及旗幟，靈感全都是來自他成長之地茶果嶺。（攝影：黃寶瑩）

「其實我本身並沒有為我來自茶果嶺的身份感到自豪，相反還覺得自卑。」Sonic如是說：「我是一位新移民，孩童時代初來港時候，就已住在茶果嶺。那時候我看見身邊同學都住在高樓大廈，自己卻住鐵皮屋，問心並不好受，亦不想讓人知道我住在哪裡……」

以舊旗幟改製而成。（攝影：黃寶瑩）

旗幟本身刻有茶果嶺標記。（攝影：黃寶瑩）

「後來我獲得獎學金到英國修讀時裝設計，一天閒逛倫敦走進Dover Street Market，甫一踏進門口，卻叫我目瞪口呆，要知道DSM每個品牌都有自身各自專區和專屬裝潢，其中一個專區十分特別，正是以鐵皮屋加上旗幟建構成佈局，那不就正正是我一直生長中的環境了嗎？」原來自己一直逃避的根源，在地球另一端的時裝頂峰，卻是受人珍而重之的塑材，這種對生活、生命的感悟，是Sonic希望透過藝術向世人傳達的訊息，也是時裝與藝術好玩之處。

「SOCIAL NERD - SUPPORT GROUP 2022」後，SOCIAL NERD第二個展覽<地獄行 Bound to Hell>便聯合藝術家Papaya Fung炮製漫畫繪本。

INFO

SOCIAL NERD 沙田火炭坳背灣街49號協力工業大廈16樓1602室