日牌ROTOL潮玩Mondrian藝術圖案　幾何拼貼打破日本Patchwork常規

相比水貨舖售賣的日本品牌，創立於2016年的ROTOL至今在香港應該仍然鮮有人認識，不過看看品在日本售銷點之多，就知道她在當地可謂潛力無限。



ROTOL Stockists。（ROTOL）

講多無謂，看圖最實際。從ROTOL網站的Stockists列表所見，無論是規模最大的BEAMS HARAJUKU、主打High Fashion路線SUPER a MARKET、實驗性極高1LDK，以至由東京男裝巨人金子恵治所主理的LE'CHOPPE等，各種風格、各大門派的頂尖時裝店，均爭相引入ROTOL作品，聲勢在當地可與另一高速上位日牌DAIWA PIER39不相伯仲，而即使在香港，OKURA、HBX等時裝買手店亦可以買到其每季新作，可見品牌在業界內部受重視程度，的確比坊間高得多。

ROTOL AW22。（ROTOL）

自家研發的新穎機能面料製作Track Suit & Pants，是他們每季拿手好戲。（ROTOL）

回顧ROTOL過去作品，創作「現代日常生活中的戰鬥服」此前衞概念一直是其設計宗旨，以自家研發的新穎機能面料製作Track Suit & Pants，是他們每季拿手好戲。近來更向前邁進一步，不但將工裝及牛仔元素注入設計之中，更強調手工藝，大玩Patchwork技藝。

幾何Patchwork牛仔褸。（ROTOL）

衣服上每組Patchwork的銜接部份，皆會設有毛毛流蘇作為裝飾。（ROTOL）

+ 19

不過ROTOL匠心獨運，所提倡的Patchwork手法絕非以坊間一般常見方法，其構圖形式與荷蘭畫家Piet Mondrian筆下幾何形體派有着異曲同工之妙，是為一種具備物理規律的拼湊手法，以這種規律將不同顏色、布料連結在牛仔褸、毛衣、衞衣及運動褲之上，十分少見。

一代藝術巨匠Piet Mondrian所崇尚的幾何形體派，都後世影響深遠。

連YSL也對Piet Mondrian作品推崇備崇。（YSL）

而且ROTOL在細節方面可算係吹毛求疵，衣服上每組Patchwork的銜接部份，皆會設有毛毛流蘇作為裝飾，是為品牌設計上的簽名式標記，ROTOL絕對適合追求新鮮感的日牌愛好者。