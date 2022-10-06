lululemon｜糾正只有瑜伽褲的誤解　男裝新系列平衡運動與時尚

【lululemon/ 瑜伽褲】疫情生活新常態下，輕便舒適運動服成了城市人的最愛，其中瑜伽褲更成為女生的最愛，雖然引來不少批評聲音，但街上所見穿瑜伽褲的女性不跌反升，特別是lululemon出品。



不還，別將lululemon跟瑜伽褲畫上等號，品牌還有其他好設計，才能在競爭激烈的運動市場上排眾而出，挑戰Nike、adidas等龍頭傳統江湖地位，像Lululemon最新男裝系列，不再只是單純的運動服。



lululemon休閒服飾On The Move系列充滿City Boy時尚氣息（lululemon）

lululemon今季最新男裝企劃，設計為體格鍛鍊和社交生活之間取得平衡，所以款式是動靜皆宜多元性作賣點，一方面有為高強度運動與高性能訓練而設的專業設計，另一方面又有日常外出的百搭休閒服飾。

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訓練裝備當然以功能性掛帥，耐用、透氣、快乾又輕盈、優良的承托力加上彈性十足，運動時顯得毫無拘束，顯得份外得心應手。系列中PACE BREAKER SHORT短褲尤其出色，彈性設計增強活動範圍，而配色亦甚時尚，除了適合運動之餘，也可參考Tyler, The Creator最愛的短褲造型，以鮮色短褲配上Loafer鞋和白襪子，別有一番味道。

PACE BREAKER SHORT短褲適合做運動，也可參考Tyler, the Creator變出時尚造型。（lululemon）

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lululemon的休閒服飾On The Move系列，時尚與舒適兼備，可以用作上班之餘，也適合假日穿搭，面料柔軟又強韌的FUNDATMENTAL TEE，可單穿或配襯恤衫、機能背心，而ABC RELAXED-FIT CROPPED PANT配皮鞋變成上班服，換上波鞋又即變Casual風格，超級百搭。品牌找來NBA 籃球員Jordan Clarkson示範，帶出熱血與時尚Sporty Chic美學。

ABC RELAXED-FIT CROPPED PANT適合On/ Off穿著的百搭設計（lululemon）

至於日本Lululemon方面，更找來男優樫尾篤紀、潮模澁澤侑哉和音樂人RIOSKE一起演繹今秀男裝設計，像樫尾篤紀以Lululemon服裝來襯Loafer鞋，盡現城市機能的City Boy色彩。