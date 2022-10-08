CHANEL SS23少女Mary Jane鞋登場　Kristen Stewart詮釋自由精神

【CHANEL】巴黎時裝週圓滿結束，CHANEL SS23於最後一天登場，靈感來自法國大師級導演Alain Resnais的《Last Year in Marienbad》電影，以檢視女性身份和表達自由的主題，帶來精緻現代式優雅。



CHANEL SS23（CHANEL）

每季CHANEL系列，品牌均以某種方式來解構現代女性擁有的多重身份這一概念，探討女性們如何選擇透過服裝來表達這些身份，每季CHANEL皆會在開騷前幾天發布預告片，而今季率先看見Kristen Stewart換上多套SS23系列，並體現出Virginie Viard創作該系列的自由精神。

今次時裝騷在Grand Palais Éphémère舉行，自從Karl Lagerfeld去世後，Virginie Viard作為老佛爺合作二十多年的好拍擋，她一直相當尊重CHANEL的DNA，並在SS23系列當中，成功地超越自己，表達出更多屬於自身專屬美學、願景與風格，並保持品牌的精緻和優雅魅力。

CHANEL SS23（CHANEL）

CHANEL黑色Tweed套裝。（CHANEL）

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SS23共71套造型，絕對是Virginie Viard創作中最精緻與最完整的系列之一。模特兒身著黑白Tweed套裝開場，完美詮釋事業型女性夢寐以求風格。另外設計中又選用絲綢代替Tweet，讓物料變得更輕盈，該系列還包括迷你連身裙、Tee、連身皮褲和外套等，至於波點圖案更是不斷出現，加添少女感覺，適合不同場合造型穿搭。雖然以黑白色作為主色調，但薄荷綠、桃紅色和淡粉色等顏色，也穿插在不同服裝當中。另外，今季配飾也佔上很重要位置，如層疊的頸鏈、手飾、手袋與Mary Jane鞋結合蝴蝶結襪子的配搭，為春季添上浪漫又隨性時尚態度。