Li-Ning李寧聯乘猿人副線AAPE　板仔鞋款潮味直逼Nike Dunk SB？

【李寧牌/ A Bathing Ape/ Nike】作為中國內地首席運動品牌，Li-Ning李寧近日在潮流領域上可謂搞作多多，好像誓要與Nike、New Balance一決雌雄似的。



上個9月，Li-Ning便宣告承接周生生，於廣東道新港中心開設香港首間旗艦店。（01製圖）

例如在上個9月，Li-Ning便宣告承接周生生，於廣東道新港中心開設香港首間旗艦店，月租達$200之多，在這個經濟不景環境仍願意投資如此巨額開舖，足證Li-Ning的霸氣與信心。而最新消息Li-Ning將與AAPE全面合作，聯手打造別注滑板鞋。

今次並非Li-Ning、AAPE之間第一次合作，早前他們便曾以籃球運動作主題，炮製出一對名曰「䨻」的高筒籃球鞋。（Li-Ning）

坊間並沒有引起很大迴響，大家有興趣的，只是考究「䨻」這個字如何發音而已。（Li-Ning）

其實今次並非Li-Ning、AAPE之間第一次合作，早前他們便曾以籃球運動作主題，炮製出一對名曰「䨻」的高筒籃球鞋，遺憾外觀設計一般，坊間並沒有引起很大迴響，大家有興趣的，只是考究「䨻」這個字如何發音而已。

Li-Ning × AAPE雙方開發出名為WAVE GOLDEN的全新型號。（Li-Ning）

不過別擔心，人家Li-Ning有的是人民幣，第一次造得未夠好，還是有條件創作第二、三、四、五次機會，論運動鞋種類與潮流界的緊密程度，若籃球鞋緊密程度最高的話，將滑板鞋排名第二位可算當之無愧，無論是Vans的Era、Old skool，定還是Nike的Dunk SB系列，均引證板鞋與潮流文化之深厚關係。

另一個促成Li-Ning × AAPE再次合作的主因，是今年適逢是AAPE成立10周年，10年又過去，未知大家又有沒有買過呢？（Li-Ning）

為隆重其事今次聯乘，Li-Ning × AAPE雙方強勢開發出名為WAVE GOLDEN的全新型號，靈感來自90年代的滑板運動鞋，KPU物料與人造皮革互相交織成鞋面，並滲入點點AAPE迷彩圖案及鞋舌Lｏｇｏ在其中，再結合DUAL CUSHION鞋中底技術，緩震能力與舒適應該有一定保證。美國、德國運動鞋品牌大家就著得多，俾個機會國產品牌試試看又如何？

Li-Ning早前邀請到滑板界傳奇Erik Ellington加盟。（Li-Ning）

其實近年Li-Ning在開拓潮流市場的決心實在不遺餘力，除遠赴紐約搞時裝周或獲得日本傳統Sneaker Head國井榮之盛讚外，早前更邀請到滑板界傳奇Erik Ellington加盟，為他打造個人板鞋系列。按此方向推算，未來Li-Ning成功邀請加盟合作的大人物將會愈來愈多，就算是藤原浩、陳冠希甚或至Kanye West都唔係話一定無可能的呢！