【Rolex】改錶登上大雅之堂　巴黎Seconde/Seconde/指針創意玩味

【Rolex/ Patek Philippe】改錶不是新鮮事,不過法國品牌Seconde/Seconde/卻以小見大,用設計獨特的指針突圍,成為錶迷的另類新寵,更甚是得到名錶品牌青睞,合作推出官方聯乘,大大提升改錶的地位。



專業級名錶收藏家可能對改錶嗤之以鼻,不過由藤原浩、Eric Clapton潮戴Bamford客製暗黑Rolex開始,再到DIOR男裝主帥Kim Jones交給好友Eden製作的鑲鑽Rolex Datejust,以至1017 ALYX 9SM跟MAD Paris聯乘極簡變奏Audemars Piguet Royal Oak,可見改錶早已登上大雅之堂,不再只是小玩意那般簡單。

1017 ALYX 9SM找來MAD Paris玩改錶,將機能時尚融入Audemars Piguet。(IG@matthewmwilliams)

而由法國設計師Romaric André創立的品牌Seconde/Seconde/,為改錶帶來另一番新面貌。Romaric愛古董腕錶,所以以法文Seconde作為品牌名稱,有「二手」和「秒」的意思,跟品牌路線同出一轍,結合歷史文化、職人工藝與幽默感,他為中古名錶設計出獨特的指針,而且全是法國製造,交給當地唯一指針製造商La Pratique代工,這位於Morteau老字號堅持古法製針。

Rolex Air King就配上雲朵秒針The real king of the air(Seconde/Seconde/)

每款指針設計不只是純粹以可愛有趣作出發點,而是配合腕錶本身的故事,現在仍有貨售賣的定製指針,像Rolex Air King就配上雲朵秒針The real king of the air,帶出此錶在航空史上重要地位;至於Rolex另一款式Oyster,用上寶劍作時針Defend the crown,以表達出保衛皇冠(Rolex Logo)的意思,盡現Romaric細密的心思。

出針出到出名,名錶品牌找上Seconde/Seconde/合作,包括H Moser & Cie的擦膠針、Nivada的墨魚針、Louis Erard的404 Error針等,最新是跟另一改錶起家的Bamford合作,以英國首相邱吉爾於第二次世界大戰帶起V字手勢作概念,更以他經典的「反V」手勢作設計,濃濃的諷刺意味,更加顯出Seconde/Seconde/的玩世不恭的個性。

Seconde/Seconde/跟Bamford合作玩反V秒針(Bamford)