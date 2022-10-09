【Rolex】改錶登上大雅之堂　巴黎Seconde/Seconde/指針創意玩味

【Rolex/ Patek Philippe】改錶不是新鮮事，不過法國品牌Seconde/Seconde/卻以小見大，用設計獨特的指針突圍，成為錶迷的另類新寵，更甚是得到名錶品牌青睞，合作推出官方聯乘，大大提升改錶的地位。



專業級名錶收藏家可能對改錶嗤之以鼻，不過由藤原浩、Eric Clapton潮戴Bamford客製暗黑Rolex開始，再到DIOR男裝主帥Kim Jones交給好友Eden製作的鑲鑽Rolex Datejust，以至1017 ALYX 9SM跟MAD Paris聯乘極簡變奏Audemars Piguet Royal Oak，可見改錶早已登上大雅之堂，不再只是小玩意那般簡單。

1017 ALYX 9SM找來MAD Paris玩改錶，將機能時尚融入Audemars Piguet。（IG@matthewmwilliams）

而由法國設計師Romaric André創立的品牌Seconde/Seconde/，為改錶帶來另一番新面貌。Romaric愛古董腕錶，所以以法文Seconde作為品牌名稱，有「二手」和「秒」的意思，跟品牌路線同出一轍，結合歷史文化、職人工藝與幽默感，他為中古名錶設計出獨特的指針，而且全是法國製造，交給當地唯一指針製造商La Pratique代工，這位於Morteau老字號堅持古法製針。

Rolex Air King就配上雲朵秒針The real king of the air（Seconde/Seconde/）

每款指針設計不只是純粹以可愛有趣作出發點，而是配合腕錶本身的故事，現在仍有貨售賣的定製指針，像Rolex Air King就配上雲朵秒針The real king of the air，帶出此錶在航空史上重要地位；至於Rolex另一款式Oyster，用上寶劍作時針Defend the crown，以表達出保衛皇冠（Rolex Logo）的意思，盡現Romaric細密的心思。

出針出到出名，名錶品牌找上Seconde/Seconde/合作，包括H Moser & Cie的擦膠針、Nivada的墨魚針、Louis Erard的404 Error針等，最新是跟另一改錶起家的Bamford合作，以英國首相邱吉爾於第二次世界大戰帶起V字手勢作概念，更以他經典的「反V」手勢作設計，濃濃的諷刺意味，更加顯出Seconde/Seconde/的玩世不恭的個性。

Seconde/Seconde/跟Bamford合作玩反V秒針（Bamford）