Balenciaga推出致敬版Supreme Box Tee　溶爛剪裁似足UNDERCOVER

【Balenciaga/ Supreme/ UNDERCOVER】Balenciaga創意總監Demna的「致敬」能力毋庸置疑，任何廉價、平常或不起眼的設計，只有經他輕輕的點撥，都會立即山雞變鳳凰，幾十蚊變幾千、甚至數萬元，仍然全球搶購一空。



Balenciaga推出致敬Supreme Box Tee。（w_t_s_1987）

將IKEA十數元的藍色尼龍購物袋改造成藍色皮革，便足以Markup到過萬大元並瞬間完售。（w_t_s_1987）

這種成功案例，Demna時代下的Balenciaga不勝枚舉，最經典例子，當然首推Shopper Tote及Runner跑鞋，前者不過是將IKEA十數元的藍色尼龍購物袋改造成同色皮革，足以Markup到過萬大元並瞬間完售；後者Runner跑鞋則明顯向ASICS GEL系列跑鞋借鏡，不同之處不過是將鞋筒包邊部份剪爛及舊化鞋身而已，卻能夠讓一對平均$900港元的鞋款，調高升十倍價錢出售。負面看大家的確可以抨擊Demna無創意甚至「呃錢」，但正面看實在不得不佩服人家市場觸覺，人造你造，內地出品就叫山寨貨，Demna造就叫Balenciaga，箇中因由或徼妙位，值得潮流人反思。

Balenciaga Runner跑鞋則明顯借鏡ASICS GEL系列跑鞋。（IG@w_t_s_1987）

OG Supreme Box Tee。（Supreme）

來到新鮮出爐的SS23，Demna又迎來了另一知名「致敬」對象：正是大名鼎鼎的Supreme Box Tee，這款自品牌1994年創世以來便一直陪伴大家成長的經典單品，近年愈趨精品化及稀有，事關它早已不再被規劃成每季自家常規產品，只有在新專門店開幕或與其他品牌進行聯乘之時，才會生產別注Box Tee，因此二手市價一直水漲船高。

將Box內的「Supreme」字樣，改換成「Balenciaga」。（w_t_s_1987）

背部受破壞程度足以用「甩皮甩骨」去形容。（w_t_s_1987）

UNDERCOVER溶解Tee。（UNDERCOVER）

今次Demna巧妙地以Supreme的OG Box Tee——即紅色Box白Tee作藍本，推出Balenciaga的致敬版本，繼續以Barbara Kruger式字體為基礎，卻將Box內的「Supreme」字樣，換成「Balenciaga」，由7個字母延伸至10個字母，因此Box的長度體積也擴充了不少。除了Logo名有所改動外，這件Balenciaga Box Tee其衫身亦進行了大幅度舊化及破壞，背部受破壞程度足以用「甩皮甩骨」去形容，堪稱史上最難配襯的Box Tee，更很有UNDERCOVER溶解Tee風尚。