專訪｜由Nike波鞋到Balmain首席設計師　全新Unicorn鞋款演繹未來

雖然設計常參考雕塑和繪畫作為有形、表面或平面的靈感，也參考社會科學做為與人合作和研究人類的協議，如果我們有興趣將設計的焦點「從世界現在的樣子設計，轉移到為世界可能的樣子設計」，我們需要訴諸推測的文化，猶如文學理論家 Lubomír Doležel 所說：「打造世界這番事業的實驗室。」



如今隨著整個環境的變革，設計師與藝術家們也隨著社會、文化等層面，展現不受侷限的想像力，為我們構築出一個尚未成形卻具啟發性的未來。就像在流行領域，去年底法國奢侈品牌 Balmain 首席鞋類設計師 Safa Sahin（日前也宣布加入 Bottega Veneta 團隊）便親自揭露為品牌設計的全新「Unicorn」鞋款系列，不同於傳統的嶄新輪廓和極其前衛的個性組裝，甚至還以此與 Jeff Cole 展開合作，直到現在仍然是令人津津樂道的話題。

Balmain 全新「Unicorn」系列

+ 5

Unicorn 鞋款系列塊狀拼合的船型鞋身來自神話世界中的「獨角獸」，力與美的型態兼容在既存球鞋領域帶來未知異彩，其添識一眼即可辨認的「金屬獅首」，更是象徵著 Balmain 在設計上勇敢嘗試的野性呼喚。

為呈現此個非凡設計，組建 Unicorn 的前衛感鞋底是以 8 款模具塑造，採用品牌新一代減震系統，在符合邏輯的條件下完成空氣動力學，3 條亮眼的半透明鞋束從鞋履空腔位置穿過，與兩側 PPU 材質相連，達致與足部的完美貼合，並提供寬窄高低的有效調節，風馳電掣的流線造型底下，呈現技術創新。

認識設計師Safa Sahin的13件事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 29

很難想像的是，Unicorn 鞋款系列如此充滿野性的形塑在商業性的角度來看，通常需要耗費大量的試驗與開發，光所花費的任何成本皆是難以估計。不過 Balmain 作為從始至終打造自己潮流的奢侈品牌，其創意總監 Olivier Rousteing 與 Safa Sahin 都是同樣富有遠見，Olivier Rousteing 亦在 Balmain x KITH 巴黎概念店曾言：「Balmain 是現代性、專業知識和未來的一部分」，側面解讀便是意味著不甘現在傳統設計太過節制的規模，不盲從的打破普遍狹隘的審美觀點，致力扮演現代化領導者。

不過相對於 Olivier Rousteing 為 Balmain 在社交平台上的精神核心，其品牌首席鞋類設計師 Safa Sahin 反而較少露面，可以說十分神祕。但是這位具有前瞻性的創意人士，事實上經常誕生出與目前鞋類行業「殊異」的設計世界觀，希望為新一代敞開美學大門。

Safa Sahin 是一位來自土耳其的設計師，在真正進入 Balmain 以前是個自由設計師，2007 年從 Tasev Shoe Institute 畢業及 Nursace 完成工作實習，並在 2009 年進入美術學院培養美感，含參加了土耳其、義大利、美國、荷蘭等不同地方的各種展覽，更曾在 Detay 和 Trendsetter 組織以「Celebration」為主題的設計比賽中得獎，以及於 Portland Fashion and Style Awards 獲得「最佳鞋類設計師」的殊榮。

同場加映：adidas打造進化版Stan Smith 回憶這對經典網球鞋歷年聯乘大作（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

然而，在為我們端出 Balmain 的 Unicorn 鞋款系列前，Safa Sahin 於設計上有著別具一格的旅程。從其個人的設計頁面來看，以往便展示出多樣的鞋款異變，當中不乏有 Nike、Y-3 QASA 既視感的現成物，經由他一番自由美學探索後加以變更的概念作品。

值得一提的是，借用原有格式在相當程度上提出探究構思的設計中，Safa Sahin 裡也含有不少為女性設計的高跟鞋樣式，從幾何圖形到扭曲的變體，甚至是各類自然界的仿生元素，都讓原本既定印象的高跟鞋有了嶄新面貌，賦予其「生命感」的造型特質，彷彿讓人真正進入《愛麗絲夢遊仙境 Alice in Wonderland》那般的獨特世界。

倘若要讓筆者來舉例，這也令我想起藝術家 Eduardo Kac 《謎的自然史 Natural History of the Enigma》的「Edunia」基因轉殖作品。藝術家將自己的 DNA 分離出來結合在花瓣的葉脈上，從中創造出全新的基因，帶動了人們在腦海中思索美學的不同發展，而透過 Safa Sahin 官網貼圖的 Moon Board，也能感受到各種微妙的意義和聯想，加附在物體本身的衝擊力和戲劇性。

Safa Sahin 在創作上的「基因轉殖藝術」足夠特別，自然也吸引了一些合作上的工作邀約，比如 Nike 便留意到 Safa Sahin 在創意上的輸出邀請加入，雙方合作期間 Louis Vuitton、Versace、Giorgio Armani、Marc Jacobs、Jimmy Choo 等公司也相繼拋出橄欖枝，特別的是，在 Nike 工作的日子裡，YEEZY 更曾試圖聯繫他 3 次。

可是這對於學習過美術，力求想像力自由流動的 Safa Sahin 來說，儘管有如此多的公司前來詢問，但在創意層面上或許與他的理念始終背道而馳。直到與 Olivier Rousteing 面談時，給出不同於其他公司「創意發揮」的自由，才讓他願意點頭效力 Balmain。

「如果你選擇我們，我會保有你完全的自由。你可以做就像你作品集中做得一樣。」他保持我的自由而且遵守他說的話。我擁有做瘋狂運動鞋更多的自由。」—Olivier Rousteing

也許 Olivier Rousteing 真正看見在 Safa Sahin 在創作上是積極的「想像者」，以及理解必須從不受拘束的構想中找尋出能夠實現的可能，才能誕生出一次又一次別於典型設計環境裡，Unicorn、BBOLD、 B-It-Puffy 這類相當特殊的具體設計表現。

為更了解更多關於 Safa Sahin 在創造上的投入，筆者這次也很榮幸邀請到 Safa Sahin 進行對談。各位不僅可以從以下採訪了解到 Safa Sahin 個人的工作過往，亦可以從他的角度思考和現存設計截然不同於未來設計上的新可能。

1. Hi ！Safa Sahin 請先跟大家介紹一下自己？

在高中時我是個塗鴉藝術家。在歷經兩所不同的大學和部門後（美術繪畫和鞋類設計），我的事業才開始。在大學期間也就是還在當學生的時候，我同時也在廉價鞋類公司上班，學習鞋類設計和製造的更多細節。當時就在想要讓自己準備好以便在畢業後在這個產業工作。

2. 有哪位設計師或作品影響你最深，讓你開始從事鞋類設計？

在鞋類設計上，影響我最深的是我哥哥的室友，他當時在研讀鞋類設計。當我還是高中生時在去看我哥哥時遇見他。我想要就讀同樣的學校而我也做到了。

過去一般我是設計高跟鞋和典型鞋款。當山本耀司 Yohji Yamamoto 和 Adidas 合作出這個影響我最深的作品時，就引領我進入運動鞋設計。

3. 你在進入 Balmain 擔任鞋類設計主管之前，曾經在 Nike 擔任設計師，他們是如何找上你的？

當時我和幾個小公司合作但進行得不順利，所以我就開始每天在 Instagram 上貼新鞋子設計讓自己保持忙碌。幾乎一整年每天都不停地在 Instagram 上貼新設計，然後有一晚就收到了 Nike 人頭獵人的電子郵件，問我「要不要來 Nike 當運動鞋設計師」，我就說好然後就工作了兩年半。

4. 為什麼最後轉頭 Balmain？

因為我朋友說讓我們為 Balmain 創造出運動鞋部門然後我們一起管理。在與 Olivier 和 Balmain 的總裁見面後我覺得很好，所有的人都很好而且心胸開放。我很高興能接受他們的提議。

5. 體育品牌和奢侈品牌畢竟市場定位不同，請問你認為在 Nike 和 Balmain 之間工作的最大區別是什麼？

兩家公司最大的差異在於，Nike 注重輕量，易穿著和彈性的表現，而 Balmain 注重外觀和風格，並不在意輕量或最佳表現。

6. Balmain 新出的 Unicorn 鞋款，充滿著未來主義，你們在製造過程中有遇到最難克服的地方嗎？

在帶來新輪廓時我們總是挑戰工廠的生產製造。如果我們的想法可行，就會找出另外更好的解決方法。

7. 有些人認為 Balmain 的 Unicorn 鞋款，是 BBOLD 更為激進的延伸版本，你如何看待這項說法？

沒錯，我的確參考了 BBOLD 的基因。預先查看運動鞋和帶來更多未來感和新輪廓。但我們總是會與過去的鞋類連結。

8. 近年越來越多品牌開始釋出「一體化」無縫結構鞋款設計，從 YEEZY 到 Givenchy，甚至是實驗室品牌 SCRY 都在持續產出這類的產品，你怎麼看待這個趨勢？

或許是因為鞋類工廠的工人愈來愈少。如果繼續這樣下去，就會失去所有的工人和好的工匠，因為這種的產品所有的機器生產都需要工人。但在風格層面，我確實喜歡這類的輕鬆風格。

9. 也想問問 Air Jordan 1 這些經典的傳統鞋款，未來會慢慢被輪廓更獨特的設計取代嗎？

是有可能，就讓我們看看未來吧。

10. 回歸到第 6 題，Balmain 的 Unicorn 如此前衛的鞋款，可能會讓有些人在搭配上有所膽怯，你會建議大家怎麼搭配它？

事實上，它完全適合 Balmain 的客戶。

11. 請你預測一下未來球鞋領域會有什麼樣的改變？

未來會有更多未來科技感的細節。同時我認為會在舒適上更加突出。

12. 也說一雙今年你最喜歡的鞋款和設計中最代表你的顏色？

我並沒有特定的設計，但我多半喜歡細節。

13. 最後，當有人問你如何定義你的設計風格，會怎麼樣回答？

未來，反烏托邦世界，火星，科技。

延伸閱讀：

男女皆可帥！魏如萱浪漫演繹的 vacanza x plain-me 聯名飾品系列登場！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】