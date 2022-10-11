GUCCI重磅聯乘Palace　「鬆郁矇」造型照片流出必搶招牌三角設計

【GUCCI/ Palace/ LV/ Supreme】作為高級時裝世界兩大龍頭企業，KERING與LVMH之間的爭鬥注定沒完沒了，任何商業上的競爭，都是「你有張良計，我有過牆梯」各顯神通，叫潮流人食盡花生。



Louis Vuitton × Supreme系列今年7月便曾盛傳將會在年尾推出第二波別注。（Supreme）

例如2017年那個被奉為改寫時裝歷史的Louis Vuitton × Supreme系列，今年7月曾盛傳將會在年尾時推出第二波別注，勢成令全球潮流業界風起雲湧。而面對LVMH來勢洶洶，KERING方面必定有所應對，既然Louis Vuitton是LVMH集團的「頭牌」，那麼KERING要還擊，必然要以旗下「頭牌」GUCCI來應戰。至於街頭時裝方面，當今世上有能力挑戰Supreme至尊寶座者，英國伐表Palace Skateboards應該是當之無愧第一人，如是者在「敵人的敵人就是朋友」之形勢下，GUCCI × Palace Skateboards終於誕生。

重溫2017年Louis Vuitton × Supreme系列開賣全球瘋狂盛況：

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連Logo標記也曝光了。（WTS_1987）

GUCCI × Palace Skateboards目前尚未有官方消息，但確實的產品照日前亦經已流出，雖然相片質素參差，呈「鬆郁矇」狀態，但單品的全貌大家仍可以從中窺探出來。目前所見產品數目並不多，只有十款以內，如要挑戰Louis Vuitton × Supreme，單品應該不止這個數目，當中最矚目者一定非別注Tri-Ferg Hoodie莫屬，將GUCCI孖G Monogram注入Palace最知名三角標記之中，不論製成Tee或Hoodie，虛榮感至高。

將GUCCI孖G Monogram注入Palace最知名標記之中並製成THoodie，虛榮感至高。（WTS_1987）

波衫同樣誇張。（WTS_1987）

至於Palace近年積極提案的90年代足球波衫Style，亦有出現在今次聯乘合作裡，除孖G Monogram式樣外，GUCCI另一大標記「綠、紅、綠」條子配色同樣引用到球衣和拖鞋之上，球衣分別印上「8」和「22」兩組號碼，雖然未知有何特別意思，但看上去的確醒目醒神，比當年adidas × Palace的祖雲達斯球衣還要注目得多了。

總之進一步消息還請讀者們密切關注，那麼Louis Vuitton × Supreme與GUCCI × Palace Skateboards當真對碰起來，大家又睇好誰？表面上牌面應該以前者更強，GUCCI與Palace則擅長食腦玩Gimmick，每每能夠化腐朽為神奇，因此絕不能小覻呢。