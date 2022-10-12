G-SHOCK GA-B001系列　錶殼結構導入全新技術　提升佩戴舒適度

CASIO G-SHOCK打造全新系列GA-B001，這款作品有個主要特色在於搭配一體式錶圈和錶帶結構的創新技術，有助於提升佩戴舒適度，且全系列都具備Mobile Link功能，佩戴者可透過Bluetooth®藍牙與智慧型手機配對，只要透過CASIO WATCHES App應用程式連接手錶與手機，前者就可以自動調整到正確時間。



GA-B001系列還可細分為GA-B001和GA-B001G，兩者之間有什麼差別先賣一下關子，總之它們都是採用碳纖維核心防護構造強化手錶耐衝擊防護程度，而手錶的創新結構乃是由兩個獨立的零件組成，包括9點鐘位置和3點鐘位置連接並用FINE RESIN強化樹脂與螺絲固定，如此能使錶帶的彎曲位置更靠近手錶中心，以最大限度地減少手腕和手錶之間的空隙，由此增強貼合度，讓錶主戴錶時更密合舒適。

G-SHOCK GA-B001全新系列手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

此系列的設計理念為通往虛擬實境大門，所以手錶外觀會讓人有一種未來科技感，例如面盤融入許多幾何元素，9點鐘位置錶眼設計為門板樣式並搭配INFO功能。GA-B001引用G-SHOCK經典黑色與品牌新研發的高飽和度紅色示人，至於GA-B001G型號則是在錶圈和錶帶的半透明材料採用噴墨印刷創造漸層色彩，象徵現實與虛擬世界的聯繫，因此GA-B001G更能與系列的創作理念契合，只不過伴隨更令人驚豔的視覺效果與額外的製作工序，表示GA-B001G的定價也會相對高一些，入手前可以先注意到這些細節、型號與價格的差異再做決定。

同場加映：G-SHOCK農家橡樹系列手錶熱賣Top 5 全不鏽鋼款顏值、功能完勝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK GA-B001系列錶殼結構導入全新技術提升佩戴舒適度】