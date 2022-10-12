Balenciaga跨界聯乘Lay's薯片　用鋁箔包裝製作手袋「咁癡線」？

【Balenciaga/ 手袋/ 聯乘】Balenciaga絕對是當今時裝世界最具話題性的品牌，留意唔係「其中一個最具話題」，而是芸芸品牌中最具話題性一個，基本上每個星期都有新聞，引起全球熱話。



早前SS23巴黎時裝周發表的Balenciaga × Lay's 1:1 Lay's薯片包裝手袋。（Balenciaga）

本身不少人預想其定價將會在$1０,000港元以下，誰不知……（Balenciaga）

Balenciaga絕對是當今時裝世界最具話題性的品牌。（Balenciaga）

例如最新消息，早前SS23巴黎時裝周發表的Balenciaga × Lay's 1:1 Lay's薯片包裝手袋，昨日亦終於公開了零售價，當然時裝友明知這是Balenciaga High Fashion出品，本身預料產品並不會平得去哪裡，誰不知價錢一出，還是「打了個突」。

這個薯片包裝手袋，竟然要承惠$14,000蚊。（Eric Brain）

去日本東京機票連五天酒店這包薯片平得多了。（skyscanner）

事關這個薯片包裝手袋，竟然承惠$14,000蚊，比現在去日本東京機票連五天酒店還要高昂，堪稱史上最貴的薯片，更有網民聲言要到超級市場購買原價$20蚊Lay's薯片，自行D.I.Y.改裝成手袋去……不過這樣想實在過於荒誕，因為一般Lay's薯片包裝乃是用鋁箔物料製造，但Balenciaga × Lay's手袋事實並非如此，它可是用上優質皮革所製，只是創意總監Demna巧奪天工，將真皮塑造得看上去仿如鋁箔真實包裝而言，成功再次幽了萬千時裝人一默，又贏一仗。