Nike新措施嚴打Bot機械人　聲言未來公平賣鞋網民又收唔收貨？

對於香港潮流人而言，有哪個說話是難聽過粗口的？

想來應該非「抱歉，祝下次好運」莫屬了吧。



一句香港潮人見到就把幾火的說話。（Nike）

Nike CEO John Donahoe。（Nike）

只因到Nike.com抽籤其限量球鞋，絕大多數人至今還是未曾被抽中過，或者一百次之中只曾中獎一次，十分氣餒。本來運氣這回事是上天命定，要抱怨也抱怨不來。偏偏事實卻因為有商人別有用心，從中作梗地以Bot機械人程式作弊，壟斷中獎機率，從而讓普羅大眾不能以原價購買別注版球鞋，最終逼住「食炒」買鞋，這種不公與運氣無關，乃是黑箱作業所衍生出的必然結果。

Nike作為波鞋業界不可動搖的第一龍頭，這些年來萬千潮流愛好者都希望他們能挺身而出，推出強硬措施，甚至增加稀有款球鞋供應，以壓抑部份商人牟取暴利，這也是新任CEO John Donahoe自上任以來一直承諾會著手處理的頭等要務。

2015年復刻版已炒一般人難以承擔的市值。（StockX）

「人人有功練」已經，誰不知「人人有鞋買」隨時仲難！（破壞之王）

經過苦苦等待之後，日前大剔牌終於迎來的正面訊息，在增加稀有鞋款供應方面，11月29日便會發售的第四度復刻Air Jordan 1 Chicago OG配色Lost & Found，據稱將會以「AJ1 Chicago OG史上生產量最充足」之形式流入市場，確保「人人有鞋買」，從而打擊炒風。

Air Jordan 1 Chicago OG配色Lost & Found快將面世。（Nike）

至於打繫Bot機械人方面，日前Nike頒布新政，宣稱已在美國區官網商店（Nike.com、Nike SNKRS）進行全面系統更新，若發現買家帳戶透過Bot軟件程式不合法買貨，Nike官方將會有能力取消該帳戶訂單，委實聽到已覺得興奮。

Nike新政原意雖好，但能否真正做到？（Nike）

至少坊間網民目前是將信將疑的。（Nice Kicks）

（Nice Kicks）

更誇張是，據美國The Wall Street Journal搶先報導，Nike還計劃若發現帳戶擁有人將原價所買的球鞋進行轉售，品牌方面將可能向該帳戶收取補貨費（Restocking Fees），甚至暫停帳戶已購買的訂單，並拒絕退還款項作為懲罰。若果當真能夠做到，絕對是球鞋二手市場商人的惡夢，然而盲點是WSJ整篇文章都沒有提及Nike究竟有何具備方法和專業技術，去做到上述嚴厲新措施，因此觀乎外國網民反應，他們均認為這不過是一張空頭支票，如是當真做到，實在難過登天。最簡單疑問就是：在賣出別注球鞋之後，品牌方面又怎能知道買家是拿來自用抑或是拿到二手市場炒賣？