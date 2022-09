近期最具人氣的13款波鞋　Nike最新氣墊鞋、ASICS聯名款切勿錯過

俗語講得好:「波鞋恆久遠,永遠買唔完!」在這博大精深的波鞋世界中,全新的款式不斷推陳出新,本週推出多款蘊含經典傳奇的重磅鞋款,潮人們的荷包又得小心!



本週為你帶來近期值得入手的精選鞋款,絕對都是今年必購入的人氣爆款!

近期最有人氣的13對波鞋,當中Nike最新的氣墊鞋、KiKo x ASICS聯名款更是不容錯過!(點擊放大瀏覽)▼▼▼

Carhartt WIP x New Balance 990V1

深受工裝潮人們喜愛的街頭品牌 Carhartt,日前曝光了與New Balance的最新聯乘鞋款,兩者性質相近的品牌,如夢幻般攜手合作,光是消息曝光就引來全球粉絲的熱烈討論。而今回台灣也正式發布了本次 Carhartt WIP x New Balance 系列的販售消息,選用經典的 990V1 為藍本,以經典絨面重塑雋永不敗的元祖款式,凸顯質感氛圍。深藍色元素不僅百搭,更是雙方品牌色中不可或缺的 DNA。鞋舌輔以兩品牌LOGO,彰顯不凡地位。

KiKo x ASICS GEL-1130、GEL-NIMBUS 9

近年來,保加利亞設計師 Kiko Kostadinov 與 ASICS 攜手的聯名系列,已經成為兩者間象徵性的定番合作,幾次連載下來,已經擄獲不少粉絲們的心。原先就具有優良跑鞋血脈的 ASICS,隨著復古跑鞋熱潮依舊火燙,款款蘊含十足性能與經典 DNA 輪廓的鞋款,皆成為潮人關注的人氣鞋履,而鮮豔色彩與時尚設計聞名的 KiKo Kostadinov 加入之後,雙方激發出的火花,讓 ASICS 跳脫過往的既定模式,經典中展現大膽細節,沉穩中又帶有突破設計。此番,KiKo x ASICS 又再度帶來 GEL-1130、GEL-NIMBUS 9 兩種街頭雋永不敗的鞋款。

Nike Air Max Scorpion

因應疫情升溫,居家辦公成為世界主流,Nike 首雙設計師團隊、工程師、科學家透過線上整合,開發出的全新大氣墊鞋款 Air Max Scorpion,也終於在近期正式發表。Nike Air Max Scorpion 採用首次登場的 Chenille Flyknit 鞋面科技,透過兩條扭曲的橫向主紡線和垂直的短纖維組合,帶來非凡的柔軟舒適體驗。至於最令人在意的超大型氣墊,則是運用 3D 虛擬實境設計軟體和許多電腦科技,以複雜的幾何形態取代傳統單管結構,使 Nike Air 家族氣墊再一次取得重大突破。

adidas Originals NMD_V3 新配色

NMD_V3作為城市探索而生的鞋款,以獨有的態度承襲潮流基因革新再進化,從鞋身外型到機能配置全方位提升。鞋身採全新設計的網眼材質包覆,後腳跟與中底連接穩定邊條以半透視TPU材質覆蓋,展現未來機能美學,同時搭載標誌性BOOST緩震中底科技提升腳感,為踏出的每一步提供絕佳的緩震與回饋;腳跟織條加上經典標語,為鞋款增加潮流細節。

Converse All Star BB Prototype CX

Converse All Star BB Prototype CX 為場上不受拘束的球員專屬打造,隨著 1~5 號衛的球員們定義日漸模糊,小球戰術成為世界主流,適應各位置的 All Star BB Prototype CX 也就此誕生。 Converse All Star BB Prototype CX 採用有全新的鎖定系統、動態牽引設計,更首次加入 Converse 舒適的 CX 科技,鞋面以網布與皮革拼接,帶來包覆的穿著體驗,大膽又搶眼的設計,更呼應 Converse 招牌的街頭氛圍。

ASICS NOVABLAST 3

以高性能跑鞋聞名的 ASICS,旗下囊括不少針對不同跑者所打造的專業跑鞋,其中以彈力中底為主打的 NOVABLAST 系列,也終於來到了第三代。ASICS NOVABLAST 3 設計擷取日本摺紙工藝,鞋面採用工程針織網布鞋面,提供良好的透氣性保持足部乾爽,並在當中輔以加固織線,增添支撐性,更讓整體重量減輕 20g。此外,NOVABLAST 3 還升級為 FF BLAST+ 中底,帶來更輕盈回彈的出色腳感,側邊 TPU 穩定片與 TPU 後跟杯,穩定後腳跟讓步態更流暢。

