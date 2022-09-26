近期最具人氣的13款波鞋　Nike最新氣墊鞋、ASICS聯名款切勿錯過

俗語講得好：「波鞋恆久遠，永遠買唔完！」在這博大精深的波鞋世界中，全新的款式不斷推陳出新，本週推出多款蘊含經典傳奇的重磅鞋款，潮人們的荷包又得小心！



本週為你帶來近期值得入手的精選鞋款，絕對都是今年必購入的人氣爆款！

近期最有人氣的13對波鞋，當中Nike最新的氣墊鞋、KiKo x ASICS聯名款更是不容錯過！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Carhartt WIP x New Balance 990V1

深受工裝潮人們喜愛的街頭品牌 Carhartt，日前曝光了與New Balance的最新聯乘鞋款，兩者性質相近的品牌，如夢幻般攜手合作，光是消息曝光就引來全球粉絲的熱烈討論。而今回台灣也正式發布了本次 Carhartt WIP x New Balance 系列的販售消息，選用經典的 990V1 為藍本，以經典絨面重塑雋永不敗的元祖款式，凸顯質感氛圍。深藍色元素不僅百搭，更是雙方品牌色中不可或缺的 DNA。鞋舌輔以兩品牌LOGO，彰顯不凡地位。

KiKo x ASICS GEL-1130、GEL-NIMBUS 9

近年來，保加利亞設計師 Kiko Kostadinov 與 ASICS 攜手的聯名系列，已經成為兩者間象徵性的定番合作，幾次連載下來，已經擄獲不少粉絲們的心。原先就具有優良跑鞋血脈的 ASICS，隨著復古跑鞋熱潮依舊火燙，款款蘊含十足性能與經典 DNA 輪廓的鞋款，皆成為潮人關注的人氣鞋履，而鮮豔色彩與時尚設計聞名的 KiKo Kostadinov 加入之後，雙方激發出的火花，讓 ASICS 跳脫過往的既定模式，經典中展現大膽細節，沉穩中又帶有突破設計。此番，KiKo x ASICS 又再度帶來 GEL-1130、GEL-NIMBUS 9 兩種街頭雋永不敗的鞋款。

同場加映：NIKE聯乘HUF Dunk Low SB NYC波鞋照曝光 刀割、紮染細節無得輸（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Nike Air Max Scorpion

因應疫情升溫，居家辦公成為世界主流，Nike 首雙設計師團隊、工程師、科學家透過線上整合，開發出的全新大氣墊鞋款 Air Max Scorpion，也終於在近期正式發表。Nike Air Max Scorpion 採用首次登場的 Chenille Flyknit 鞋面科技，透過兩條扭曲的橫向主紡線和垂直的短纖維組合，帶來非凡的柔軟舒適體驗。至於最令人在意的超大型氣墊，則是運用 3D 虛擬實境設計軟體和許多電腦科技，以複雜的幾何形態取代傳統單管結構，使 Nike Air 家族氣墊再一次取得重大突破。

adidas Originals NMD_V3 新配色

NMD_V3作為城市探索而生的鞋款，以獨有的態度承襲潮流基因革新再進化，從鞋身外型到機能配置全方位提升。鞋身採全新設計的網眼材質包覆，後腳跟與中底連接穩定邊條以半透視TPU材質覆蓋，展現未來機能美學，同時搭載標誌性BOOST緩震中底科技提升腳感，為踏出的每一步提供絕佳的緩震與回饋；腳跟織條加上經典標語，為鞋款增加潮流細節。

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Converse All Star BB Prototype CX

Converse All Star BB Prototype CX 為場上不受拘束的球員專屬打造，隨著 1~5 號衛的球員們定義日漸模糊，小球戰術成為世界主流，適應各位置的 All Star BB Prototype CX 也就此誕生。 Converse All Star BB Prototype CX 採用有全新的鎖定系統、動態牽引設計，更首次加入 Converse 舒適的 CX 科技，鞋面以網布與皮革拼接，帶來包覆的穿著體驗，大膽又搶眼的設計，更呼應 Converse 招牌的街頭氛圍。

ASICS NOVABLAST 3

以高性能跑鞋聞名的 ASICS，旗下囊括不少針對不同跑者所打造的專業跑鞋，其中以彈力中底為主打的 NOVABLAST 系列，也終於來到了第三代。ASICS NOVABLAST 3 設計擷取日本摺紙工藝，鞋面採用工程針織網布鞋面，提供良好的透氣性保持足部乾爽，並在當中輔以加固織線，增添支撐性，更讓整體重量減輕 20g。此外，NOVABLAST 3 還升級為 FF BLAST+ 中底，帶來更輕盈回彈的出色腳感，側邊 TPU 穩定片與 TPU 後跟杯，穩定後腳跟讓步態更流暢。

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