洞洞波鞋領潮流！adidas Originals adiFOM Q　4款極簡配色新登場

adidas Originals 今年打造不少以 EVA 泡棉結構為主體的鞋款，屢屢造成潮流圈話題。其中，鑄型靈感來源於復古跑鞋 adidasQUAKE 的全新鞋型 adiFOM Q，因為外型神似 YEEZY Foam Runner，而在球鞋圈掀起一波討論，也順勢帶起 adiFOM Q 的話題聲量。今回，在經過本月初發售首發配色之後，adidas Originals 再延續 adiFOM Q 的特殊輪廓，以如往常推出全白以及全黑等四款極簡版本。



全新 adidas Originals adiFOM Q 一共推出全白、全黑、酷灰、骨白等四款配色，鞋身延續環保輕量 EVA 材質，奇異的異星外型為最大特點，在搭配上格外出眾。adiFOM Q 為可拆式鞋墊設計，搭配傳統鞋帶固定系統，並置入由 Primeknit 編織面料與 adiplus 緩震材質建構出的結構中底，輕量包覆又軟彈的穿著腳感全靠這特殊鞋墊，是這一鞋款的靈魂結晶。

adidas Originals adiFOM Q

+ 10

本次全黑、全白與酷灰，皆以一襲純色調為主軸，展現簡約又具設計感的氛圍氣息，骨白配色內側則以黑色形成強烈對比，點綴上亮眼的橘色元素，增添一大亮點。四款版本都承襲潮流趨勢，以大膽的輪廓線條注入單一配色，形成既百搭又具特殊感的雙重饗宴。

同場加映：滑板鞋｜Adidas Originals聯乘HUMAN MADE玩復古 3款配色被秒殺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

adidas Originals adiFOM Q 四款全新配色都將於 2022 年陸續釋出，請有興趣的朋友繼續鎖定 adidas Originals 的官方資訊。

延伸閱讀：

COOL 開箱｜延續外星洞洞鞋設計！adidas Originlas adiFOM Q 實鞋搶先一覽，可拆式 adiplus 中底帶來非凡腳感

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】