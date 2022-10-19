The North Face第二度聯乘KAWS　經典山系褸款融入Pop Art美學

【The North Face聯乘KAWS】今年初The North Face宣告成功邀請KAWS進行史上首度合作，雖然成功引起全球哄動，但據坊間迴響，其實很多人都覺得那些以花哩花碌配色作主調的別注服飾十分難配襯，「好睇唔好食」……



The North Face × KAWS第一季度足以用花哩花碌去形容。（The North Face）

公道一點講，事實上The North Face乘KAWS第一擊所有作品都很有型，只是每每以紅、橙、黃、綠、紫作主色並混搭拼貼在一起，這種浮誇卻並非一般潮流人所駕馭得來。

The North Face × KAWS第二擊以黑白色為主。（The North Face）

黑、白、灰色作主題，據知乃是以黑白影像攝影美學作為靈感。（The North Face）

幸好作為龍頭級別戶外品牌，The North Face當然會聆聽並回應Fans們訴求，隨着2022秋冬季正式上場，The North Face × KAWS第二擊合作企劃作品亦全面公開，一改上季的撞到九彩，今次別注可謂反高潮地清一色作黑、白、灰色作主題，據知乃是以黑白影像攝影美學作為靈感，搶眼度或許不及上一次，卻一定容易配襯得多了。

THE NORTH FACE XX KAWS RETRO 1996 NUPTSE JACKET HK$ 4,990 ，K11 Art Mall店獨家發售。（The North Face）

THE NORTH FACE XX KAWS RETRO 1994 HIMALAYAN PARKA HK$ 7,490 沙田店獨家發售。（The North Face）

THE NORTH FACE XX KAWS BASECAMP DUFFEL - M HK$1,490。（The North Face）

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環顧The North Face × KAWS第二擊服飾產品，整體來說與第一擊大同小異，都是以1994 HIMALAYAN羽絨、1996 NUPTSE羽絨、1986風褸、1995 DENALI抓絨外套及BASECAMP背包等The North Face傳奇單品作為主軸，保持最經典的輪廓與機能之餘，同時又將KAWS公仔自成一派的「X」眼睛標記化成圖案點綴在服飾之中，起畫龍點睛之效。

THE NORTH FACE XX KAWS THERMOBALL TRACTION MULE V HK$ 890。（The North Face）

大大個「X」眼睛標記化成圖案點綴在服飾之中，十分搶眼。（The North Face）

而鞋履方面所帶來的驚喜就更加大，事關上一回合作並沒鞋類作品，今次則首度推出了The North Face XX KAWS ThermoBall™ Traction Mule營地鞋，以更潮流角度重新演繹ThermoBall™之美，肥嘟嘟的鞋形不但搞怪，穿上腳亦十分舒適，再配備保暖性能和高抓力橡膠外底，絕對是山系時裝愛好者必搶名物。