賓施馬向Tupac致敬　潮戴Jean Paul Gaultier古懂眼鏡拎金球獎

【賓施馬】世界盃臨近，足球與時裝世界的互動瞬即熾熱起來，那邊廂GUCCI已搶先力邀Palace Skateboards打造一系列「孖G」Monogram球衣，這邊廂應屆金球獎得主賓施馬更厲害，直接將Jean Paul Gaultier和Tupac一併「拖落水」，成功打造時裝時刻。



賽前大熱皇馬射手賓施馬眾望所歸首奪金球獎，連造型都有心思過人。（getty）

GUCCI已搶先力邀Palace Skateboards打造一系列「孖G」Monogram球衣。（Gucci）

話說昨晚2021-22年度金球獎頒獎禮於巴黎舉行，賽前大熱皇馬射手賓施馬眾望所歸首奪金球獎，打破美斯、C朗壟斷局面。雖然得獎名單全屬意料之內，毫無驚喜，但賓施馬出席頒獎禮的造型卻叫時裝人心花怒放，事關Style的裡裡外外，全部向已故Hip Hop天王Tupac致敬。

今個夏天法國隊友麥巴比反口覆舌，為錢背棄皇馬續約PSG，賓施馬也上載一張Tupac與Stephen Baldwin握手陳年合照以示嘲諷。（賓施馬ig）

賓施馬崇拜Tupac足壇內可謂眾所周知，不但ig Story經典上載他的音樂作品，就連今個夏天法國隊友麥巴比反口覆舌，為錢背棄皇馬續約PSG，賓施馬也上載一張Tupac與Stephen Baldwin握手陳年合照（其實重點是Tupac那位直視境頭的男子，因為日後正是他害死Tupac），用以暗諷麥巴比出賣他並表達不滿。

55-3175金框眼鏡示人，屬1980-90年代JPG眼鏡系列中的超級名作，以22K黃金製造，珍貴度不凡。（getty）

賓施馬同樣跟足原著，戴上與Tupac同款的Jean Paul Gaultier 55-3175金框眼鏡示人。（trace labrum）

Jean Paul Gaultier 55-3175金框眼鏡。（ebay）

左、右鏡框邊緣位置，均採用前後Layering方式示人，極富層次感。（ebay）

而今次出席金球獎頒獎禮，賓施馬更完全參考Tupac當年出席晚會的型，黑色官仔骨骨Tuxedos禮服，摒棄傳統的流Bow tie，換上黑色領條子，別樹一格。至於眼鏡方面，賓施馬同樣跟足原著，戴上與Tupac同款的Jean Paul Gaultier 55-3175金框眼鏡示人，屬1980-90年代JPG眼鏡系列中的超級名作，以22K黃金製造，珍貴度不凡。

近年二手市場價值已炒至接斤$15,000港元，而且還呈缺貨狀態。

其實賓施馬向來對Jean Paul Gaultier情有獨鐘，早在今次55-3175金框眼鏡前，已曾和Jean Paul Gaultier合作推出個人別注系列。（Jean Paul Gaultier）

據Look for Glasses主理人Sun透露，那個時代JPG眼鏡很強調工業風，鏡臂線條的特性尤其明顯。55-3175此眼鏡另一特別處，是左、右鏡框邊緣位置，均採用前後Layering方式示人，極富層次感，近年二手市場價值已炒至接斤$15,000港元，現在經新任金球獎得主一戴，隨時升價數倍。



最後，欣賞一下網民改圖：「賓施馬與Tupac世紀合照」。