本土職人222 the Backyard藍染布福祿壽年畫　東方民間傳統潮起來

【本土職人】提到本地職人手工單位222 the Backyard,大家定必想起他們招牌藍染布塊根植物盆景擺設Boro Bonsai,將兩樣風馬牛不相及的東西連繫在一起,失敗了就叫九唔搭八,成功了則叫眼界大開,而對於222 the Backyard來說,當然是屬於後者。



最近222 the Backyard兩位主理人MOMO和Geoff跟上環Cafe elixir合作,啟動《Meet Fuk-Luk-Sau again?》展覽,繼塊根植物布偶後,再將另一種與藍染布藝「大纜都扯唔埋」之民間傳統:福祿壽農曆年畫海報,來一趟大結合,令人耳目一新。

【Meet Fuk-Luk-Sau again?】展覽。(elixir)

藍染布福祿壽年畫。(elixir)

問到Geoff的創作背景,他自言一直希望在Boro Bonsai以外,為藍染、古布工藝開發出更多可能性,以深化222 the Backyard內涵。一天經過深水埗福榮街,探訪寶華扎作第二代傳人歐陽秉志,被師傅研發的塗鴉福祿壽年畫所吸引,更有幸獲贈原版年畫,之後便心血來潮,嘗試以福祿壽年畫這種農曆新年常見的主藝品作為主題,啟動下一件藝術創作。

寶華扎作第二代傳人歐陽秉志。(攝影:林幸泉)

誰是福?誰是祿和壽?大部份人根本就不知道……

Geoff起初以為在一張2D年畫海報上下功夫,就一定比3D立體Boro Bonsai來得容易,「從構思到今次成品,我和MOMO前後共花了一年有多的時間進行。雖然我們留意到香港人經常接觸到福祿壽的圖像,但年輕一代對其認知卻甚少,例如怎樣分辨三神之中,誰是福祿壽?可能大部份人根本不知道……」

留意作品沒有獨沽一味地單純以藍染布製造。(elixir)

反而海納百川地將Nike ACG舊衣布、CLOT招牌絲綢混合其中。(elixir)

如是者兩位222 the Backyard主理人過去一年經常流連中央圖書館,翻查借閱大量古書,以求對相關民間傳統有足份掌握,創作起來自然得心應手。

Geoff細說福祿壽的故事:「簡單而言,福祿壽是有分長幼大少,居中者為三者之尊的福星,是為幸運之神,俗語中的『天官賜福』所指者正是祂了;福星右手邊手抱嬰兒或手牽孩童者,就是二哥祿星,職司文運官祿;排名第三則是頹頭並額頭突出的壽星,即大名鼎鼎壽星公,又名南極仙翁,職司長壽。」

認識過後,Geoff與MOMO便將拿手絕技,古布拼貼工藝注入年畫海報之中,留意作品沒有獨沽一味地以藍染布製造,反而海納百川地將Nike ACG舊衣布、CLOT招牌絲綢混合其中,本身將Indigo元素聯乘福祿壽年畫已然破格,現在再有Nike、CLOT間接加持,潮流味當然更上一層樓。

Life is sew far sew good的大型平面畫作。(elixir)

除三幅常規版外,222 the Backyard今次展覽更打造了一幅究極版本,Life is sew far sew good的大型平面畫作,選用日本明治至大正時期啡色柿渋酒袋作為背景,再利用襤褸古布拼湊縫紉藍色福祿壽主體,絕對是潮流 × 舊工藝臻至化境之作,想來日本職人文化愛好者見到,定必心花怒放。

除福祿壽年畫外,展覽尚有222 the Backyard全新Boro Bonsai作品,搜尋了6個十至三十年以上的孤品中式舊器皿作盆具作載體。(elixir)

不過,Geoff卻對這種想法別有一番領悟:「的確日本職人將傳統工藝與當代美學合二為一的眼光舉世無雙,但東洋許多優良文化傳統,乃是千百多年前由中華文化之中流傳中去,也是不爭之實。就以近年日本時裝界大行其道的藍染為例,翻查典故早在先秦時期經已出現,直至現在也在雲南地區等少數民族之間流傳着。」因此與其說這是一種以東洋文化為依歸的新與舊工藝結合,實情當中也是漢文化與東洋文化之間,一種源遠流長的互動,無論是福祿壽也好,抑或藍染工藝也好,只要有正視之決心,繼而用心欣賞鑽研,便會發現它們不但一直存活在我們根源之中,潛力亦無限也。