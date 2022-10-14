本土職人222 the Backyard藍染布福祿壽年畫　東方民間傳統潮起來

【本土職人】提到本地職人手工單位222 the Backyard，大家定必想起他們招牌藍染布塊根植物盆景擺設Boro Bonsai，將兩樣風馬牛不相及的東西連繫在一起，失敗了就叫九唔搭八，成功了則叫眼界大開，而對於222 the Backyard來說，當然是屬於後者。



最近222 the Backyard兩位主理人MOMO和Geoff跟上環Cafe elixir合作，啟動《Meet Fuk-Luk-Sau again?》展覽，繼塊根植物布偶後，再將另一種與藍染布藝「大纜都扯唔埋」之民間傳統：福祿壽農曆年畫海報，來一趟大結合，令人耳目一新。

【Meet Fuk-Luk-Sau again?】展覽。（elixir）

藍染布福祿壽年畫。（elixir）

問到Geoff的創作背景，他自言一直希望在Boro Bonsai以外，為藍染、古布工藝開發出更多可能性，以深化222 the Backyard內涵。一天經過深水埗福榮街，探訪寶華扎作第二代傳人歐陽秉志，被師傅研發的塗鴉福祿壽年畫所吸引，更有幸獲贈原版年畫，之後便心血來潮，嘗試以福祿壽年畫這種農曆新年常見的主藝品作為主題，啟動下一件藝術創作。

寶華扎作第二代傳人歐陽秉志。（攝影：林幸泉）

誰是福？誰是祿和壽？大部份人根本就不知道……

Geoff起初以為在一張2D年畫海報上下功夫，就一定比3D立體Boro Bonsai來得容易，「從構思到今次成品，我和MOMO前後共花了一年有多的時間進行。雖然我們留意到香港人經常接觸到福祿壽的圖像，但年輕一代對其認知卻甚少，例如怎樣分辨三神之中，誰是福祿壽？可能大部份人根本不知道……」

留意作品沒有獨沽一味地單純以藍染布製造。（elixir）

反而海納百川地將Nike ACG舊衣布、CLOT招牌絲綢混合其中。（elixir）

如是者兩位222 the Backyard主理人過去一年經常流連中央圖書館，翻查借閱大量古書，以求對相關民間傳統有足份掌握，創作起來自然得心應手。

Geoff細說福祿壽的故事：「簡單而言，福祿壽是有分長幼大少，居中者為三者之尊的福星，是為幸運之神，俗語中的『天官賜福』所指者正是祂了；福星右手邊手抱嬰兒或手牽孩童者，就是二哥祿星，職司文運官祿；排名第三則是頹頭並額頭突出的壽星，即大名鼎鼎壽星公，又名南極仙翁，職司長壽。」

認識過後，Geoff與MOMO便將拿手絕技，古布拼貼工藝注入年畫海報之中，留意作品沒有獨沽一味地以藍染布製造，反而海納百川地將Nike ACG舊衣布、CLOT招牌絲綢混合其中，本身將Indigo元素聯乘福祿壽年畫已然破格，現在再有Nike、CLOT間接加持，潮流味當然更上一層樓。

Life is sew far sew good的大型平面畫作。（elixir）

除三幅常規版外，222 the Backyard今次展覽更打造了一幅究極版本，Life is sew far sew good的大型平面畫作，選用日本明治至大正時期啡色柿渋酒袋作為背景，再利用襤褸古布拼湊縫紉藍色福祿壽主體，絕對是潮流 × 舊工藝臻至化境之作，想來日本職人文化愛好者見到，定必心花怒放。

除福祿壽年畫外，展覽尚有222 the Backyard全新Boro Bonsai作品，搜尋了6個十至三十年以上的孤品中式舊器皿作盆具作載體。（elixir）

不過，Geoff卻對這種想法別有一番領悟：「的確日本職人將傳統工藝與當代美學合二為一的眼光舉世無雙，但東洋許多優良文化傳統，乃是千百多年前由中華文化之中流傳中去，也是不爭之實。就以近年日本時裝界大行其道的藍染為例，翻查典故早在先秦時期經已出現，直至現在也在雲南地區等少數民族之間流傳着。」因此與其說這是一種以東洋文化為依歸的新與舊工藝結合，實情當中也是漢文化與東洋文化之間，一種源遠流長的互動，無論是福祿壽也好，抑或藍染工藝也好，只要有正視之決心，繼而用心欣賞鑽研，便會發現它們不但一直存活在我們根源之中，潛力亦無限也。