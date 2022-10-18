Air Jordan 1 OG Chicago波鞋再登場　將大量復刻11月開賣免炒價

說到今年必入手的重磅鞋款，那將於年底登場的大魔王 Air Jordan 1 OG「 Chicago Reimagined」 勢必為鞋頭們關注的重點球鞋，而且現在還傳出有望大規模復刻的驚喜消息？



蘊含著 80 年代公牛王朝的美好回憶，曾陪伴籃球之神 Michael Jordan 飛天遁地的 Air Jordan 1 OG 「Chicago」，一直在鞋迷們心中有難以撼動的傳奇意義，也是建構出當今球鞋文化的重要推手。而自 1985 年推出以來，芝加哥曾於 1994、2013、2015 年回歸過，每次都在全球掀起廣大的搶購熱潮。

Air Jordan 1 OG「 Chicago Reimagined」 原汁原味回歸

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據悉本次 2022 年推出的 Air Jordan 1 OG「 Chicago Reimagined」，又名為 “Lost & Found”，將有別於之前的版本，不僅鞋身上以複雜紋路與刷舊中底，呈現出歷經淬練後的年代感，連鞋盒也以最復古、最原汁原味的方式呈現，透過這些細節與巧思，完美詮釋 1984 年原版的模樣。讓鞋迷們入手後，有種彷彿從倉庫拿出收藏已久的球鞋般，與眾不同，紀念價值非凡。

而且最重要的是，目前據國外傳出的情報顯示，Air Jordan 1 OG「 Chicago Reimagined」 將會以大貨量重新登場，相當於去年的 Air Jordan 11「Cool Grey」，保證是想入手芝加哥的球迷們，最接近原價的一次。

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Air Jordan 1 OG「 Chicago Reimagined」 最新販售時間為 2022 年 11 月 19 日正式發售，售價為 $180 元美金（折合約HKD $1,410）。

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