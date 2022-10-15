龍珠迷注意！Nike Dunk Low x《龍珠》菲利波鞋　限量訂製1對難求

Dunk 系列儼然是這兩年大眾的「心水指定款」，尤其是當有某個特色加入時更會引起入手渴望。此番球鞋定製設計師 Andrew Chiou 便釋出定製版 Dunk Low「菲利 Frieza」。



事實上 Andrew Chiou 以往便經常用著各個主題方案增加鞋款可看性，比如「短笛 Piccolo」vs.「魔人布歐 Majin Buu」賦予的識別性便收穫廣泛迴響。

波鞋設計師創作的《龍珠》x Nike Dunk Low系列（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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然而這次再度延續規劃，便以 Nike 大熱鞋款 Dunk Low 為藍本注入反派「菲利」的特點，可以看見其紫白色調完整還原劇中角色原貌，在色彩上的反白更加重了光影效果，可謂細節滿滿不死板。感興趣的朋友，若開放入手你願意多少收購呢？

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