New Balance 990v6年尾登場　ABZORB、FuelCell、ENCAP科技全結合

New Balance近年極盡創新，各式各樣創作款式，一律大收旺場，不過論到這波士頓品牌的最強支柱，就始終非990莫屬。



New Balance日前已發表990v6 OG"Grey"配色官方產品照。（New Balance）

不過，雖然是老牌型號，但New Balance 990成功之道在於既保持到經典形象之餘，又能夠推陳出新，為Fans帶來驚喜，說白點，即是v1、v3定時定候搞復刻的同時，亦會同步並進地開創新型號。最新消息，千呼萬喚的Made in USA 990v6將會在今年年底正式推出，而New Balance日前亦已發表OG"Grey"配色官方產品照，瞬即引起轟動。

New Balance 990 v1-v5列表。（New Balance）

中底「大大嚿」的結構，明顯受到近年大流行Dad Shoes風潮所影響。（New Balance）

較之990v1 16年後才推出v2、v2與v3之間相距14年，990v5 2019年登場，已經3年後便發布v6的而且確緊密了許多，但v5與v6之間的外觀與性能仍然有着明顯分別。最顯眼例子，是無論990v4或v5，均一直強調流線型外觀設置，正當世人以為New Balance設計團隊將會無了期向此方向開發之際，990v6卻突然反其道而行，將鞋身打造成圓潤之形狀，中底部份變得相對笨拙，亦省卻了其中複雜的線條紋理結構。

「大大嚿」的中底結構，頗有Hoka One One甚至Skechers風味。（Skechers）

這種「大大嚿」的結構，顯而易見乃是受到近年大流行Dad Shoes風潮所影響，難怪有網民留言話覺得全新v6看上去頗有Hoka One One，甚至Skechers風味，這算是稱讚還是批評？不得而知了。

「N」字的頂端和底部，則連繫着灰色麂皮補強部份，此結構與鞋款57/40相若。（New Balance）

鞋面設置。（New Balance）

鞋面方面，新990v6仍然以絨面麂皮和網狀物料交織而成，確保伸展性及透氣性能，中間標誌性的大N字標記，則繼承了v3版本的暗條橫紋式樣，向經典致敬。而「N」字的頂端和底部，則連繫着灰色麂皮補強部份，此結構與鞋款57/40相若，卻是990v1至v5所未有的細節，為990家族開啟全新先河。

990v6既具備ABZORB、ENCAP等New Balance傳統馳名科技外，更植入全新FuelCell中底科技。（New Balance）

至於功能方面，990v6既具備ABZORB、ENCAP等New Balance傳統馳名科技外，更植入了2019年改革成的FuelCell中底科技，它可是一種由New Balance Innovation Design Studio全力開發出來的的泡棉材質，特點是極之輕盈及回彈力極強，就算剔除潮流魅力因素，990v6本身也是一對機能性特強的運動跑鞋，因此屆時開售，定必潮流界、運動界通殺。