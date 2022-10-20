Hermès｜春夏系列10大亮點搶先看　帳篷是斗篷、皮革背心是背囊？

站在奢侈品頂端的 Hermès，相比於許多精品在秀場上奢迷的鋪成，或在服裝上注入誇張的元素，品牌低調內斂的設計，成功的把氣質兩個字寫進每一季的服裝裡。



在 2023 年的春夏大秀上，Hermès 帶大家去露營，品牌巧妙的將戶外風格融入其中，再次驚豔全場！

Hermès 2023春夏時裝Show10大亮點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 持續性感

2022 年秋冬大秀，Hermès 用挖空透膚的設計罕見的將性感元素注入品牌的設計裡，在 2023 年春夏大秀上，Hermès 以透紗的貼膚背心再次展現女人魅力，在搭配上設計師運用幹練的外套做混搭，讓性感的元素也能以氣質滿點的方式呈現。

2. 繩索也時髦

品牌秀後如詩般的 show note 中「營地」這個鍵字特別引人注目，回到服裝設計上可以看見許多的抽繩元素、繩索的細節不斷的出現在大衣、洋裝等服裝上，近年來掀起的露營風潮成了 Hermès 本季最重要的元素之一，那些通常應該要出現在機能服飾上的繩索，成了洋裝的肩帶、腰間銜接的點綴又或是拉鍊上的拉環，透過品牌巧妙的轉化，讓休閒感的元素也能很時髦。

3. outdoor元素

延續「營地」的設計元素，在服裝上妳能看見很多像是防風衣的元素出現在其中，配色運用相比於登山品牌以撞色的方式呈現，Hermès 改以 one tone 的大地色系做演繹，借此讓造型變得更有整體感，同時也更為簡練、摩登，而在剪裁上一件斗篷式的大衣讓人驚艷，其背部帶有上捲蓋設計的透氣孔，外型就像是帳篷的外帳，其幽默的細節讓人會心一笑。

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4. 靈感來自吊床

沐浴於山林中的露營行程，吊床是不可或缺的元素之一，該如將其融入在設計中，Hermès 也很有一套，設計師透過皮革的鑿孔設計，將吊床上的網格孔洞意象呈現在服裝上，而這樣通透元素，也讓皮革的服裝能擁有春夏輕盈的視覺感受。

5. 大寫H

向來就不會刻意強調品牌符號的 Hermès，在 logo 的運用上能多低調就有多低調！本季設計師將品牌字首「H」，化身為方形領口的低胸洋裝，以及連身洋裝的剪裁上，透過 H 字樣版型不僅能將 Hermès 的符號藏於其中，同時也能透過直條線讓服裝整體變得更為簡約。

6. 下一款話題包

Hermès 的包款一直是女人夢幻清單中的 no.1，在 2023 年春夏秀場上，設計師以類似馬鞍造型的輪廓為靈感，打造出一款建戀時髦的肩背包，在外型上沒有過多複雜的點綴，一個斜口拉鍊搭上一只扣環，是這款包最大的特色，在尺寸上更以實用的中性大小為主軸，讓其包款在高顏值的外型下，同時擁有超強的實用性。

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7. IT Shoes

本場大秀一共推出 62 個 look，而抓住全場來賓目汪的不只是服裝及包袋的設計，一雙貫穿全場的厚底涼鞋更成了本場大秀的亮點！該鞋款已皮革繫帶的方式呈現鞋面，而像是積木樂高般的挖空鞋底則成了該鞋款最大的特色！挖空的設計，讓此雙鞋即便擁有增高的厚底，但仍不會視覺上造成笨重的意象。

8. 印花很有梗

除了把皮革玩的爐火純青，在印花的設計上 Hermès 也很有一套！秀場上除了有像試試絲巾面料的印花服飾外，這次的設計師更突破過往，用 3D 印花的技巧設計洋裝，帶有立體皺紋的面料加上貼身的剪裁，讓印花變得更為靈動且充滿生命！

9. 異材質拼接

本季在首飾的設計上，亦展現了 Hermès 高及師的皮格工藝，品牌以皮革環繞的方式搭配上金屬做拼接，讓一只線條簡單的耳環及項鍊，以帶有流暢的線條登場，沒有太多複雜的點綴，讓這兩款首飾能完美搭配在妳衣櫃裡任何一件服裝裡，

10. 經典凱莉再變身

Kelly 身為 Hermès 最具代表性的包款，在本次的秀上夜做了很大的改變，設計師以窄長的「Kelly to Go」廓形為藍本，並搭配上羽毛的拼接設計，讓這款凱莉包留了一頭飄逸長髮，在 model 走動的過程中，其飄逸的線條，讓人難以忽視它的存在。

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