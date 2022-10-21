前衞三角底褲皮袋挑戰「罵治」　認識美國皮革單位Thomas Finney

【創意】近年手袋市場競爭愈來愈大，若你不是HERMES、CHANEL，就必須出奇制勝，才能留意顧客的心。



LOUIS VUITTON推出搞怪油桶手袋。（LOUIS VUITTON）

JW Anderson所打造的白鴿袋，甚至連Sarah Jessica Parker也一見傾心。（JW Anderso）

要出奇制勝，能否掀起話題性每每一大關鍵，如是奇奇怪怪甚至騎呢的手袋款愈出愈多，實用性未必行先，能否博你一笑、甚至打卡出Post炫燿才最重要。所以大家會見到強如HERMES、CHANEL同級的LOUIS VUITTON推出搞怪油桶手袋；話題性當世第一BALENCIAGA樂意同LAYS合作推出薯片包；JW Anderson所打造的白鴿袋，甚至連Sarah Jessica Parker也一見傾心……如斯種種案例，都揭示出「夠玩嘢」才是時下手袋界最重點潮流。

本年度最玩嘢的包袋登場。（Thomas Finney）

Brief Bag In Brown Leather $950美金。（Thomas Finney）

今日介紹的美國新晉皮革職人單位Thomas Finney，論名氣當然遠不及上述大牌，但他最近所研究的新手袋，其吸睛騎呢程度卻比一眾大牌來得有過之而無不及。事關Thomas Finney好揀唔揀，偏偏揀上男裝三角底褲作設計靈感，以非凡皮革工藝製作出1:1大小皮底褲手袋，如上圖Model般將肩帶掛在頸子讓手袋垂吊下來，的確有錯覺令人誤以為當真外露三角小底底，幽默感滿載。想當年Martin Margiela以1：1手套造袋馳名世界，現在這位Thomas Finney以底底造袋，可謂有異曲同工之妙。

三角底褲尚有散子袋登場，承惠$149美元。（Thomas Finney）

Twinkberry Crown In Brown Leather $1,000美元。（Thomas Finney）

而且別認為Thomas Finney只懂整蠱做怪，製作出來的東西定必「好睇唔好食」手工拙劣。事實上人家在讀書時期已榮獲SCAD's Golden Scissors Award，之後工作生涯更移居紐約，為Thom Browne打工，亦與Rocco Ciccarelli、Club Monaco等品牌有長期合作經驗，製皮生涯已有十多年功力。無論是三角底褲皮袋、三角底褲散子包、Twinkberry Crown頭圈，均以意大利優質皮革做材料，已以Hand-made in the USA方式製成，用料與手工都是信心保證，加上定價宜人，手袋平均都是數千元便有交易，性價比甚高，值得買個返來玩嘢，一定呃到很多Like。