Supreme、Swarovski、Vans三方聯乘首度登場　經典Old Skool閃爆

【Supreme/ 聯乘】雖然目前時裝世界仍然提倡聯乘至上，但其實很多長期的固定聯乘項目已呈飽和狀態，任兩個品牌再精彩也好，如果持續一年兩季無止合作下去，實在會逐漸令Fans吃不消，因此既然「1加1」的兩個品牌合作方式已走到盡頭，或許「1加1加1」三方聯乘才是出路……未知長遠會否發展為四方、五方、六方聯乘這麼無聊呢？



Supreme × Swarovski × Vans正式登場。（Supreme）

姑置勿論時下許多Collaboration是否已發展成為做而做這麼盲目空洞，總之在這個Web3世代下，愈多品牌一同協作，所掀起話題性一定愈多，貴為聯乘之王的Supreme當然比誰都還要清楚，如是者史上首個Supreme × Swarovski × Vans三方聯乘系列，今日終於誕生了。

Supreme × Vans是球鞋史上其中一個最街知巷聞項目。（Supreme）

2019年Supreme慶祝創立25周年時邀請Swarovski所打造的別注，同樣以閃石作為主題元素。（Supreme）

回顧歷史，對於Vans及Swarovski兩大牌，向來「濫交」的Supreme早已分別聯乘過，Supreme × Vans是球鞋史上其中一個最街知巷聞項目，共同打造過別注可謂多不勝數。至於Supreme × Swarovski聯手次數雖則少得多，但2019年Supreme慶祝創立25周年時邀請Swarovski所打造的別注Box Logo Tee及Hoodie，至今一直深受全球潮流愛好者追捧，因此今次Supreme自薦做「雞仔媒人」，邀請Swarovski、Vans締造三方聯乘，注定是唔得輸的商業項目。

Supreme × Swarovski × Vans以Vans經典鞋款Old Skool作基調。（Supreme）

每款鞋子的絨面 × 帆布鞋身均運用格仔圖案構成主佈局再鑲上閃石。（Supreme）

今回Supreme × Swarovski × Vans以Vans經典鞋款Old Skool作基調，推黑、紫、紅、啡4種配色。每款鞋子的絨面 × 帆布鞋身均運用格仔圖案構成主佈局，白色再結合該鞋款主題顏色，主題顏色的格紋部份鑲滿相應Swarovski顏色閃石，再配罝後踭位置的Supreme Logo，既虛榮奢華，卻又不過於浮誇，預計甫一推出，定必光速完售。