Hermès 12種皮革一文看清　Birkin、Kelly愛馬仕手袋怎買最保值？

大家都知道愛馬仕是製作馬鞍起家的，所以想當然的品牌在皮革的選擇上以及製作上，絕對都是最高標準和最好的工法。



而當你想要購買或訂製一個愛馬仕的包包，他們也提供了許多款式各有特色的皮革，時常不知道改怎麼選，才能找到自己想要的皮革。各形各色的皮革，因其軟硬厚薄，各有適合做成的樣式製品，所以在購買前，我們先來看看哪種皮最合你的吧。

12種愛馬仕皮革簡介，配貨買手袋之前，先要知道不同皮革的特性和保值程度喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Epsom

此皮革為質感硬挺的牛皮，表面紋路非自然形成，而是人工處理而成的壓紋，頗有現代塑膠質感。此款皮料重量比Togo輕，質感比Swift硬挺，是愛馬仕最常用的經典硬皮。整體來說，防刮耐磨而且防水，不易變形好整理，發色度也佳，所以除了包包也常應用於散紙包、皮帶。

2. Togo

它是來自於小公牛的頭頸部位，牛的年齡小因此傷疤少，皮質柔軟、彈力強，是很受歡迎的皮款。經過自然摔打以及收縮處理，皮面呈現不規則的圓粒荔枝紋，紋路細密一格一格具光澤感，觸感平順，防刮性高，容易保持包包的形狀，是愛馬仕最普及也是最經典的鉑金包用皮。

3. Clemence

Clemence皮也叫TC皮，是使用一歲以上的公牛皮，重量稍微比Togo皮重一些，顆粒也更大一些，更接近霧面的效果，且因含油量更高、觸感更加柔軟，但防水性不佳。

4. Swift

Swift牛皮輕薄且滑嫩、顆粒細緻，仍可見細微皮紋。因為質地柔軟易有劃痕，多用於Lindy包這類適合垂墜感的包型，通常染粉紅、水藍等輕盈色彩表現休閒感。

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5. Fjord

Fjord為成年公牛的皮，表面皮紋非常大，以血管紋路著稱，皮質厚重結實卻摸起來柔軟，防水性強且不容易有劃痕，被公認是一款非常耐用的皮革。

6. Box

它是一種小牛皮，也是很常聽到的夢幻選項，由Tanneries du Puy長期供給是愛馬仕使用最久的標誌性材質，2015年底為了保證原料品質避免外流，已經被集團收購入袋。皮革表面非常平滑、具有油光感，沾水會留下水漬。堅挺不易變形重量較輕，表面容易劃傷留下刮痕，但可以修復。

7. Evercolor

Evercolore使用的是小公牛皮， 皮質平滑帶有紋理，且重量輕盈兼具柔軟和硬挺，較常使用於小型皮具，使用越久皮質越柔軟越具光澤感。

8. Chevre de Coromandel

來自母山羊的皮革，柔軟有光澤，韌性夠又防刮、輕薄卻容易保持形狀，皮革染色的發色性極佳，所以很多特殊定製的柏金都是這個皮質。

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9. Barenia Natural

Barenia Natural是非常柔軟的小牛皮，是愛馬仕的經典馬鞍皮，皮革呈現自然色且表面光滑，通常是皮革的蜜糖原色，泛著自然柔和的皮光，防刮即使有了劃痕也容易修復，對雨水也沒有那麼忌諱，有一定的防水性。

10. Lizard

此皮革是一種蜥蜴皮是愛馬仕最精貴的一種皮革之一，表面有小鱗片，怕水怕光，需要非常小心的清理呵護。蜥蜴自身體積就不大，雖然愛馬仕選用巨蜥，但蜥蜴皮基本多出現於小型的包袋和配飾中。

11. Chevre Mysore

此為山羊皮革，採取皮的地方是脊椎，數量稀少很難排到這種皮做的柏金包。和前面提到的Chevre de Coromandel皮革很像，但是顆粒感更細小，因為過於細緻不如Chevre de Coromandel耐磨。

12. Matte Porosus Crocodile

他是來自婆羅洲長吻鱷，產地為澳大利亞的鱷魚養殖場，是愛馬仕最昂貴的一種皮質，皮革張力好，紋理精巧，鱗片較小。保養之道，就是一定要遠離水。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛馬仕包包的皮革怎麼選？一次搞懂愛馬仕皮革全系列】